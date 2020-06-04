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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин счел возможным возврат россиян к прежней жизни через год

Масочный режим в Москве может сохраниться, по некоторым оценкам, до февраля следующего года. Возврат к прежней жизни без ограничений может наступить через год, полагает Собянин
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Россияне могут вернуться к тому образу жизни, который был до пандемии, скорее всего, через год, заявил в интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин.

«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни», — сказал он.

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Собянин вновь повторил, что отмена ограничений, в том числе масочного режима, будет зависеть от сроков начала массовой вакцинации от коронавируса. «Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», — говорит столичный градоначальник.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Кроме того, Собянин похвалил жителей столицы за соблюдение режима ограничений. По его словам, Москва по индексу снижения уровня активности жителей в период пандемии среди городов мира попала в число самых дисциплинированных. «Москвичи показали высокий уровень ответственности. Это реально спасло нас от катастрофы», — считает мэр.

Неделю назад Собянин заявлял, что пик распространения коронавируса в Москве позади, несмотря на то что город был «где-то на грани». Он отметил, что самый страшный сценарий удалось преодолеть совместными усилиями президента, правительства, московских властей, медработников, а также москвичей, которые ответственно к этому относились.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Режим самоизоляции в Москве был введен 29 марта. В городе были закрыты для посетителей кафе, рестораны, непродовольственные магазины, а также различные предприятия и другие объекты. Парки и скверы стали недоступны для прогулок, а для передвижения по городу были введены специальные пропуска. В последнее время столичные власти начали постепенно смягчать ограничительные меры в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, однако карантинный режим в Москве по-прежнему действует (пока до 14 июня включительно).

Авторы: Георгий Тадтаев, Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Сергей Собянин
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