Собянин счел возможным возврат россиян к прежней жизни через год

Масочный режим в Москве может сохраниться, по некоторым оценкам, до февраля следующего года. Возврат к прежней жизни без ограничений может наступить через год, полагает Собянин

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Россияне могут вернуться к тому образу жизни, который был до пандемии, скорее всего, через год, заявил в интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин.

«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни», — сказал он.

Собянин вновь повторил, что отмена ограничений, в том числе масочного режима, будет зависеть от сроков начала массовой вакцинации от коронавируса. «Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», — говорит столичный градоначальник.