За сутки от коронавируса в России умерли 169 человек

Жертвами эпидемии коронавируса в России стали почти 5,4 тыс. человек. В число регионов с масимальным количеством жертв вместе с Москвой и Подмосковьем входят три республики Северного Кавказа

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

За сутки в России от коронавируса умерли 169 человек. Общее число жертв эпидемии в стране достигло 5384 человек.

В Москве за сутки умерли 64 пациента с COVID-19. Общее число жертв эпидемии в столице составило 2749 человек. На втором месте по этому показателю — Подмосковье, где скончались 534 человека. За пределами столичного региона в число лидеров по количеству жертв входят:

Дагестан (287);

Санкт-Петербург (264);

Нижегородская область (122);

Ингушетия (60);

Северная Осетия (57).