За сутки от коронавируса в России умерли 169 человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 68,34 (-0,64) Quote, 03 июн, 13:54
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 76,62 (-0,15) Quote, 03 июн, 13:54
Как стать суперпапой: три истории молодых отцов РБК и STADA, 12:10 Власти сообщили о начале монтажа летних кафе в Москве Общество, 12:10 РБК Pro: как справиться со стрессом во время онлайн-переговоров. 6 техник Pro, 12:00 Анджелине Джоли — 45. Пять причин, почему мы ее любим Стиль, 12:00 Самолет из США доставил в Москву вторую партию аппаратов ИВЛ Общество, 11:57 СК завел дело о халатности из-за скорости информирования о ЧС в Норильске Общество, 11:57 Беспорядки в городах США. Главное Общество, 11:55 Биржи Bittrex и Poloniex обвинили в манипулировании курсом биткоина Крипто, 11:54 ЦСКА сообщил об уходе Капризова в НХЛ Спорт, 11:51 Техноголод или технопрорыв: как вирус приблизит будущее Партнерский материал, 11:45 Правительство утвердило правила предоставления субсидий аэропортам Бизнес, 11:42 В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу Общество, 11:34 Водитель сообщил подробности о начале аварии на норильской ТЭЦ Общество, 11:33 СМИ назвали Семина кандидатом на пост главного тренера киевского «Динамо» Спорт, 11:31
Пандемия коронавируса ,  
0 

За сутки от коронавируса в России умерли 169 человек

Жертвами эпидемии коронавируса в России стали почти 5,4 тыс. человек. В число регионов с масимальным количеством жертв вместе с Москвой и Подмосковьем входят три республики Северного Кавказа
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

За сутки в России от коронавируса умерли 169 человек. Общее число жертв эпидемии в стране достигло 5384 человек.

В Москве за сутки умерли 64 пациента с COVID-19. Общее число жертв эпидемии в столице составило 2749 человек. На втором месте по этому показателю — Подмосковье, где скончались 534 человека. За пределами столичного региона в число лидеров по количеству жертв входят:

  • Дагестан (287);
  • Санкт-Петербург (264);
  • Нижегородская область (122);
  • Ингушетия (60);
  • Северная Осетия (57).

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

За сутки в России заразился 8831 человек. Общее число выявленных больных в стране превысило 441,1 тыс. Из них 204,6 тыс. уже выздоровели.

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС предположил, что к нормальной жизни россияне смогут вернуться только через год. Он не исключил, что масочный режим сохранится до февраля 2021 года, если массовая вакцинация не начнется раньше.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июня
Общество
В России за сутки выявили 8,8 тыс. случаев заражения коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter