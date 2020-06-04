За сутки от коронавируса в России умерли 169 человек
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
За сутки в России от коронавируса умерли 169 человек. Общее число жертв эпидемии в стране достигло 5384 человек.
В Москве за сутки умерли 64 пациента с COVID-19. Общее число жертв эпидемии в столице составило 2749 человек. На втором месте по этому показателю — Подмосковье, где скончались 534 человека. За пределами столичного региона в число лидеров по количеству жертв входят:
- Дагестан (287);
- Санкт-Петербург (264);
- Нижегородская область (122);
- Ингушетия (60);
- Северная Осетия (57).