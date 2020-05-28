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Собянин заявил о миновавшем «страшном сценарии» по коронавирусу

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве пик распространения коронавируса позади, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, самый страшный сценарий миновал, но город был «где-то на грани». Мэр заявил, что его удалось преодолеть совместными усилиями президента, правительства, московских властей, медработников, а также москвичей, которые ответственно к этому относились.

«Этот страшный пик миновал», — сказал он.

Однако мэр отметил, что введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные ограничения останутся, пока не будет создана вакцина. По его словам, люди должны жить нормальной жизнью. Собянин отметил, что пока не стоит забегать вперед, так как «ситуация не такая радужная» и «забегание вперед приведет к откату».

Собянин заявил о сохранении ограничений из-за COVID до создания вакцины
Общество
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Мэр заявил, что в сутки в Москве фиксируют по 2–3 тыс. новых случаев заболевания, в том числе сотни тяжелобольных. Он отметил, что смертность высокая и в мае возрастет.

По данным департамента здравоохранения столицы, за апрель летальность от коронавируса в Москве составила от 1,4 до 2,8%. В депздраве предупредили, что в мае этот показатель увеличится.

В Москве выявили более 173 тыс. случаев заражения коронавирусом, лечение продолжают почти 100 тыс. человек. Умерли 2254 заболевших.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, Сергей Собянин, коронавирус
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