Собянин заявил о миновавшем «страшном сценарии» по коронавирусу

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве пик распространения коронавируса позади, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, самый страшный сценарий миновал, но город был «где-то на грани». Мэр заявил, что его удалось преодолеть совместными усилиями президента, правительства, московских властей, медработников, а также москвичей, которые ответственно к этому относились.

«Этот страшный пик миновал», — сказал он.

Однако мэр отметил, что введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные ограничения останутся, пока не будет создана вакцина. По его словам, люди должны жить нормальной жизнью. Собянин отметил, что пока не стоит забегать вперед, так как «ситуация не такая радужная» и «забегание вперед приведет к откату».