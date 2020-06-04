В Кремле прокомментировали прогноз Собянина о возврате к прежней жизни

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России наблюдается положительная динамика по заболеваемости, прогнозы по поводу возвращения страны к прежней жизни нужно давать с опорой на мнение специалистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что россияне смогут вернуться к прежней жизни через год.

«С какими-то прогнозами, наверно, все-таки должны выступать люди, которые основывают свои суждения на мнении специалистов, эпидемиологов, медиков», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возвращении России к обычной жизни. По его словам, Собянин обладает информацией о ситуации в Москве.

«Вы знаете, что в целом применительно к стране сейчас специалисты констатируют положительную динамику, ситуация стабилизируется и постепенно улучшается. С какими-то более долгосрочными прогнозами, вы знаете, все выступают весьма осторожно, что касается страны в целом», — сказал представитель Кремля.