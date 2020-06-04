Собянин анонсировал снятие большинства ограничений в Москве до июля

По его словам, шаг за шагом нужно возвращаться к полноценной жизни. Мэр подчеркнул, что выходить из жестких ограничений нужно очень плавно

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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что «максимум ограничений в столице можно будет снять до начала июля».

В понедельник, 8 июня, по его словам, можно будет говорить уже о графике снятия карантинных мер.

«Санитарные ограничения, ограничения по самосохранению людей, они будут оставаться, мне кажется, не один месяц точно. Но вернуться к нормальной полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, свадеб и так далее, все это надо шаг за шагом возвращать», — отметил Собянин.

Мэр также добавил, что открывать спортобъекты для горожан пока рано. «Давайте мы переживем те этапы, по которым уже приняли решения», — сказал Собянин, добавив, что до открытия спортклубов «не совсем далеко».