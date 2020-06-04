Собянин анонсировал снятие большинства ограничений в Москве до июля

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 69,02 (+0,67) Quote, 16:13
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 77,32 (+0,7) Quote, 16:13
После возобновления полетов «Победа» достигла загрузки самолетов в 90% Бизнес, 19:58 В пятиэтажке в подмосковной Ивантеевке произошел взрыв газа Общество, 19:54 «Мечел» решил с премией выкупить акции у несогласных с продажей Эльги Бизнес, 19:53 Международная федерация хоккея с мячом назвала сроки проведения ЧМ Спорт, 19:50 В Москве задержали главу Российской венчурной компании Технологии и медиа, 19:44 СК предъявил обвинения еще двум подозреваемым в публикации фото нацистов Общество, 19:36 «Транснефть» направит в Норильск отряд для ликвидации разлива топлива Общество, 19:31 Как изменится туризм и гостиничный бизнес этим летом РБК и Центр поддержки экономики, 19:28 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:23 Чиновник Минпромторга и трое посредников стали фигурантами дела о взятках Общество, 19:20 Что делать на карантине: культурная онлайн-афиша Стиль, 19:19 Суд запретил Карауловой находиться вне дома ночью до 2029 года Общество, 19:18 Сложность майнинга биткоина упала на 9,29%. Это близко к рекорду Крипто, 19:12 Как в Шереметьево пройти тестирование на COVID-19 Стиль, 19:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин анонсировал снятие большинства ограничений в Москве до июля

По его словам, шаг за шагом нужно возвращаться к полноценной жизни. Мэр подчеркнул, что выходить из жестких ограничений нужно очень плавно
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что «максимум ограничений в столице можно будет снять до начала июля».

В понедельник, 8 июня, по его словам, можно будет говорить уже о графике снятия карантинных мер.

«Санитарные ограничения, ограничения по самосохранению людей, они будут оставаться, мне кажется, не один месяц точно. Но вернуться к нормальной полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, свадеб и так далее, все это надо шаг за шагом возвращать», — отметил Собянин.

Мэр также добавил, что открывать спортобъекты для горожан пока рано. «Давайте мы переживем те этапы, по которым уже приняли решения», — сказал Собянин, добавив, что до открытия спортклубов «не совсем далеко».

Собянин счел возможным возврат россиян к прежней жизни через год
Общество
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Отвечая на вопрос о том, как на открытие городской экономики реагируют вирусологи и эпидемиологи, Собянин предположил, что «ничего плохого после выхода из жесткого режима, скорее всего, не случится». «Мы выходим плавно, не допуская всплесков больших. И мы косвенно видим это на показателях выявляемости, госпитализации», — сказал он.

«Абсолютно точно удалось добиться того — благодаря в том числе и погодным условиям — не было переполняемости парков, скверов, улиц. И это нам дает гарантию того, что мы можем двигаться дальше без риска всплеска новых заболеваний», — добавил мэр.

Собянин отметил, что на этой неделе в Москве было разрешено открыть практически все предприятия торговли, а также часть сферы бытовых услуг. «Сегодня мы видим, что открыто 55% всех торговых предприятий. Остальные активно готовятся к открытию», — сообщил мэр.

«Предприятия быта открыты на две трети», — сказал Собянин. По его словам, уже сейчас на 80% восстановился объем работы малых и средних предприятий.

В июне ограничения в Москве, введенные в конце марта, начали смягчать. Так, 27 мая Собянин подписал указ, в соответствии с которым жители столицы с 1 июня получили право выходить на улицу в масках, но без оформления пропусков — для прогулки и занятий спортом. При этом каждый горожанин получает право на прогулки с 9:00 до 21:00 три раза в неделю, дважды в будни и в один из выходных дней. Кроме того, с 5:00 до 9:00 без иных ограничений можно выходить из дома «в целях занятия физической культурой и спортом».

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сергей Собянин, Москва
Материалы по теме
Собянин счел возможным возврат россиян к прежней жизни через год
Общество
Собянин оценил расходы Москвы на борьбу с коронавирусом
Экономика
Собянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter