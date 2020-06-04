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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки выявили менее 2 тыс. новых случаев COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за сутки выявили 1998 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, с начала эпидемии в Москве коронавирусом заразился 189 241 человек. Выздоровели 94 715 заболевших, скончались 2 749.

Накануне в Москве зафиксировали минимальный суточный прирост заболевших с середины апреля — 1842 новых случая заражения.

В России за сутки выявили 8,8 тыс. случаев заражения коронавирусом
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

С 1 июня в Москве ослабили режим ограничений, введенных из-за коронавируса. В столице открылись парки и непродовольственные магазины, а жителям разрешили выходить на прогулки несколько дней в неделю и заниматься спортом на улице.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «специальный режим самосохранения граждан и аккуратного введения хозяйства» может сохраниться до осени, когда ожидается появление вакцины от коронавируса.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва
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