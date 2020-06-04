В Москве за сутки выявили менее 2 тыс. новых случаев COVID-19

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «специальный режим самосохранения граждан и аккуратного введения хозяйства» может сохраниться до осени, когда ожидается появление вакцины от коронавируса.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее