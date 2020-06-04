В Москве за сутки выявили менее 2 тыс. новых случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 1998 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Таким образом, с начала эпидемии в Москве коронавирусом заразился 189 241 человек. Выздоровели 94 715 заболевших, скончались 2 749.
Накануне в Москве зафиксировали минимальный суточный прирост заболевших с середины апреля — 1842 новых случая заражения.
С 1 июня в Москве ослабили режим ограничений, введенных из-за коронавируса. В столице открылись парки и непродовольственные магазины, а жителям разрешили выходить на прогулки несколько дней в неделю и заниматься спортом на улице.