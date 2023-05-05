В центре Москвы до 10 мая отменят каршеринг

Дептранс: каршеринг не будет работать в центре Москвы до 10 мая

Сервисы каршеринга не будут работать в центре Москвы до 10 мая «в связи с проведением мероприятий». До 10 мая также закрыта для посетителей Красная площадь в связи с подготовкой к параду Победы

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В центре Москвы до 10 мая не будет работать сервис каршеринга «в связи с проведением мероприятий», сообщает столичный дептранс.

«В центральной части города временно станет недоступна функция начала и завершения аренды», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

С 27 апреля до 10 мая Красная площадь закрыта для посетителей в связи с подготовкой к параду в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, 7 и 9 мая «с открытия и до окончания мероприятий» будут закрыты на выход станции метро в центре Москвы: «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Арбатская», «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина», «Боровицкая». Дополнительные ограничения могут быть введены на станциях «Маяковская», «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Лубянка» и «Китай-город».

3 мая в Москве запретили использовать беспилотники. В тот же день Кремль сообщил, что ночью по кремлевской резиденции президента Владимира Путина попытались нанести удар с помощью двух дронов. Москва обвинила в произошедшем Киев, а затем Вашингтон. Власти Украины и США отрицают причастность к инциденту.

Российские власти решили не отменять Парад Победы в Москве.

В начале апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предупреждал, что во время парада Победы будут приняты усиленные меры безопасности. 2 мая он рассказал, что спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности на 9 Мая.

«Мы, разумеется, отдаем себе отчет, что киевский режим, который стоит за целым рядом <...> терактов, планирует и дальше свою линию проводить», — ответил Песков на вопрос, ожидают ли в Кремле диверсий в День Победы.

В параде в Москве в этом году будут участвовать более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и техники. В нем примут участие также участники военной операции на Украине. На мероприятии с речью выступит президент.