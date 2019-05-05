СК сообщил о 13 погибших при катастрофе в Шереметьево

В результате катастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 погибли 13 человек. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета в официальном канале в WhatsApp.
«По решению председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек).
Всего на борту самолета находились 78 человек — 73 пассажира и пять членов экипажа.
Лайнер авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс из Москвы в Мурманск. Вскоре после вылета экипаж сообщил о технических неполадках и направился в Шереметьево на экстренную посадку. Приземлиться лайнеру удалось лишь со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета загорелись двигатели и подломились стойки шасси.