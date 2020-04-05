Власти Калининграда оценили последствия отмены поездов

Губернатор области Антон Алиханов в разговоре с РБК оценил экономические последствия после прекращения железнодорожного сообщения с регионом. Он отметил, что услуги РЖД не востребованы во время самоизоляции

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Отмена всех поездов в Калининград из-за коронавируса не повлечет экономические потери, сообщил РБК губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Экономические потери за этим не последуют. С учетом ситуации самоизоляции не могу говорить о том, что услуги РЖД особенно востребованы», — сказал Алиханов.

Он уточнил, что железнодорожное сообщение остается на минимальных показателях, «чтобы не прерывать связь с основной территорией». После стабилизации ситуации с угрозой коронавирусной инфекции власти надеются восстановить движение в прежнем объеме.

5 апреля стало известно, что РЖД временно отменили поезда в Белоруссию и Калининград из-за распространения коронавируса. Движение прекратится с 6 апреля.

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