Песков оценил нагрузку на экономику России из-за нерабочих дней

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Решение о продлении нерабочей недели в России является серьезной нагрузкой на экономическую жизнь страны. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент передачи размещен на сайте «Вести.ру».

«Для экономической жизни это чрезвычайная и огромная нагрузка, причем нагрузка со знаком минус», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, были ли споры по поводу решения о продлении нерабочей недели.

По словам Пескова, в этом решении «есть одна константа».«В любом случае для нас главное — это жизнь и здоровье людей», — добавил представитель Кремля.

25 марта президент Владимир Путин выступил с обращением к жителям России, в котором сообщил, что из-за коронавируса в стране объявлена нерабочая неделя. Также президент объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию на более поздний срок и предложил ряд мер по поддержке экономики.

2 апреля Путин выступил с новым обращением. Согласно распоряжению президента, нерабочие дни были продлены в стране до 30 апреля с сохранением заработной платы. Как отмечал глава государства, эти сроки могут быть скорректированы в сторону сокращения, в случае если эпидемиологическая обстановка в стране улучшится.