РЖД отменили поезда в Белоруссию и Калининград из-за коронавируса

Эта мера является временной и начнет действовать с 6 апреля. О сроках восстановления движения этих поездов в РЖД пока не сообщили

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Российские железные дороги» (РЖД) решили временно отменить поезда, следующие в Белоруссию и Калининградскую область. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезда в сообщении с Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, временно отменяются с 6 апреля.

В компании уточнили, что поезд № 30/29 сообщением Москва — Калининград, отправлением из Калининграда перестанет ходить с 6 апреля, а отправлением из столицы с 7 апреля. Поезд № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург, отправлением из Калининграда перестанет ходить с 7 апреля, а отправлением из Петербурга с 9 апреля.

При этом для поезда № 30 Калининград — Москва, который отправится 5 апреля из Калининграда, будет изменен график курсирования. 6 апреля из Минска поезд отправится измененным расписанием в 04:35 и прибудет в Москву в 15:23 в те же сутки.