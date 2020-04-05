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РЖД отменили поезда в Белоруссию и Калининград из-за коронавируса

Эта мера является временной и начнет действовать с 6 апреля. О сроках восстановления движения этих поездов в РЖД пока не сообщили
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Российские железные дороги» (РЖД) решили временно отменить поезда, следующие в Белоруссию и Калининградскую область. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезда в сообщении с Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, временно отменяются с 6 апреля.

В компании уточнили, что поезд № 30/29 сообщением Москва — Калининград, отправлением из Калининграда перестанет ходить с 6 апреля, а отправлением из столицы с 7 апреля. Поезд № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург, отправлением из Калининграда перестанет ходить с 7 апреля, а отправлением из Петербурга с 9 апреля.

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При этом для поезда № 30 Калининград — Москва, который отправится 5 апреля из Калининграда, будет изменен график курсирования. 6 апреля из Минска поезд отправится измененным расписанием в 04:35 и прибудет в Москву в 15:23 в те же сутки.

Также РЖД временно отменяют курсирование международных пассажирских поездов в сообщении с Белоруссией. Компания отменяет движене следующих поездов:

  • № 2 Минск — Москва, отправлением из Минска с 5 апреля, прибытием в Москву с 6 апреля.
  • № 1 Москва — Минск, отправлением из Москвы с 6 апреля, прибытием в Минск с 7 апреля.
  • № 52 Брест — Санкт-Петербург (с прицепной группой вагонов Минск — Санкт-Петербург), отправлением из Бреста с 5 апреля, прибытием в Санкт-Петербург с 6 апреля.
  • № 51 Санкт-Петербург — Брест (с прицепной группой вагонов Санкт-Петербург — Минск), отправлением из Санкт-Петербурга с 6 апреля, прибытием в Брест с 7 апреля.

О возобновлении движения вышеуказанных поездов компания сообщит позднее. В РЖД заверили, что неиспользованные билеты в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение шести месяцев после отмены.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: РЖД, Белоруссия, Калининград, коронавирус
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