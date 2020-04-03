РЖД отменят более 50 поездов дальнего следования и сократят «Сапсаны»

С 7 апреля также сократится движение еще 37 поездов. В холдинге отметили, что изменение расписания связано со снижением пассажиропотока на фоне коронавируса, и пообещали восстановить маршрутную сеть, как только спрос вырастет

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РЖД с 7 апреля из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса временно отменят 53 поезда дальнего следования, а также сократят периодичность курсирования 37 поездов формирования Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД). Об этом говорится в сообщении холдинга.

С этого же дня изменится график движения «Сапсанов»: будут отменены три пары высокоскоростных поездов из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Полностью изменения опубликованы на сайте РЖД.

Расписание изменилось из-за «отсутствия возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия» на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявили в РЖД. По данным холдинга, с 21 марта число пассажиров снизилось более чем на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года, возврат билетов на поезда на апрель вырос в пять раз, на май — в три раза.

В РЖД подчеркнули, что при улучшении ситуации и повышении спроса маршрутная сеть будет полностью восстановлена, а при необходимости и увеличена.