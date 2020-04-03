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Пандемия коронавируса ,  
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РЖД отменят более 50 поездов дальнего следования и сократят «Сапсаны»

С 7 апреля также сократится движение еще 37 поездов. В холдинге отметили, что изменение расписания связано со снижением пассажиропотока на фоне коронавируса, и пообещали восстановить маршрутную сеть, как только спрос вырастет
Фото: Максим Федоров / ТАСС

РЖД с 7 апреля из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса временно отменят 53 поезда дальнего следования, а также сократят периодичность курсирования 37 поездов формирования Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД). Об этом говорится в сообщении холдинга.

С этого же дня изменится график движения «Сапсанов»: будут отменены три пары высокоскоростных поездов из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Полностью изменения опубликованы на сайте РЖД.

РЖД отменили часть поездов внутри России из-за коронавируса
Общество

Расписание изменилось из-за «отсутствия возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия» на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявили в РЖД. По данным холдинга, с 21 марта число пассажиров снизилось более чем на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года, возврат билетов на поезда на апрель вырос в пять раз, на май — в три раза.

В РЖД подчеркнули, что при улучшении ситуации и повышении спроса маршрутная сеть будет полностью восстановлена, а при необходимости и увеличена.

25 марта холдинг объявил о временной отмене части пассажирских поездов внутри России, в том числе сообщением Москва — Санкт-Петербург. На фоне пандемии изменились правила возврата билетов: пассажиры смогут сдать их без соответствующего сбора с 1 апреля по 1 июня включительно.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Президент Владимир Путин в обращении к нации 25 марта объявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет в стране нерабочей для ограничения распространения коронавируса. Позднее он продлил нерабочие дни на весь апрель. В большинстве регионов страны на этот период введен режим самоизоляции: гражданам запрещено выходить из дома без веской причины (за исключением похода в продуктовый магазин, аптеку или по неотложным нуждам). Кафе и рестораны закрыты, работа развлекательных и общественных площадок прекращена, часть организаций работает в удаленном режиме.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 3 апреля общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране составило 4149 (выросло на 601 за последние сутки), 34 человека умерли.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: РЖД, «Сапсан», поезда, коронавирус
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