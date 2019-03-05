Обитателей «китовой тюрьмы» в Приморье перевезут к острову Русский

Белух и косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье переселят в просторную бухту на острове Русский. Тех животных, которых можно выпустить, там будут готовить к жизни «в естественной среде обитания»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Косаток и белух, которых сейчас содержат в стесненных условиях в бухте Средняя в Приморском крае, перевезут в «просторный центр содержания крупных морских животных», оборудованный в одной из бухт острова Русский. Там тех морских млекопитающих, для которых это возможно, будут готовить к жизни в естественной среде обитания.

Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Алексея Гордеева, сообщил РБК его представитель. В заседании принимали участие представители Минприроды, Минсельхоза и Росрыболовства, Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, МВД России, Росимущества и других заинтересованных ведомств.

«По итогам обсуждения будет разработан план действий, предусматривающий меры по реадаптации морских млекопитающих для последующего выпуска в естественную среду обитания», — сообщил РБК представитель Гордеева.

Вице-премьер также поручил оценить состояние каждого животного, чтобы в каждом конкретном случае решить, можно ли выпустить его в естественную среду обитания. Переселение млекопитающих в новую бухту можно будет провести только тогда, когда станет теплее: воздух в районе острова Русский должен прогреться до положительных температур, а льды — растаять. Для того, чтобы животных можно было отследить, их чипируют.

Перемещение животных будет организовано вместе со специалистами научных и экологических организаций. В частности, обсуждать детали плана будут на база «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» и его Тихоокеанского филиала во Владивостоке.