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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Обитателей «китовой тюрьмы» в Приморье перевезут к острову Русский
Белух и косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье переселят в просторную бухту на острове Русский. Тех животных, которых можно выпустить, там будут готовить к жизни «в естественной среде обитания»
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Косаток и белух, которых сейчас содержат в стесненных условиях в бухте Средняя в Приморском крае, перевезут в «просторный центр содержания крупных морских животных», оборудованный в одной из бухт острова Русский. Там тех морских млекопитающих, для которых это возможно, будут готовить к жизни в естественной среде обитания.

Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Алексея Гордеева, сообщил РБК его представитель. В заседании принимали участие представители Минприроды, Минсельхоза и Росрыболовства, Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, МВД России, Росимущества и других заинтересованных ведомств.

Фотогалерея 
Как выглядит «китовая тюрьма» в бухте Средняя


«По итогам обсуждения будет разработан план действий, предусматривающий меры по реадаптации морских млекопитающих для последующего выпуска в естественную среду обитания», — сообщил РБК представитель Гордеева.

Вице-премьер также поручил оценить состояние каждого животного, чтобы в каждом конкретном случае решить, можно ли выпустить его в естественную среду обитания. Переселение млекопитающих в новую бухту можно будет провести только тогда, когда станет теплее: воздух в районе острова Русский должен прогреться до положительных температур, а льды — растаять. Для того, чтобы животных можно было отследить, их чипируют.

Перемещение животных будет организовано вместе со специалистами научных и экологических организаций. В частности, обсуждать детали плана будут на база «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» и его Тихоокеанского филиала во Владивостоке.

Контролировать процесс будут Минприроды, Росприроднадзор и Росрыболовство, а координировать действия организаций, выловивших косаток и белух, экологов и правительственных институтов предстоит Администрации Приморского края.

Гордеев также поручил профильным ведомствам подготовить предложения о совершенствовании природного законодательства, внести ясность в правила отлова морских млекопитающих для культурно-просветительских целей и ужесточить требования к их содержанию и транспортировке.

Материал дополняется

Авторы: Наталья Демченко, Ольга Дубравицкая
Теги: Приморье, белухи, незаконная деятельность
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