Прокуратура подтвердила пропажу косатки из бухты в Приморье

В бухте Средняя в Приморье в настоящий момент находятся десять косаток, а не 11, как сообщалось ранее. Об этом рассказал Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Константин Андронович, передает «РИА Новости».

«Специалист сегодня находится там, пересчитывает. По последним данным, там находится 87 белух и 10 косаток», — сказал Андронович. Прокурор также сообщил о результатах проверки по факту пропажи трех белух из бухты. По словам Андроновича, белухи уплыли в отверстия в сетках вольеров, поскольку доказательств, что с ними «случилось что-то», обнаружено не было.

О пропаже косатки ранее сообщили зоозащитники. По данным организации «Экологическая вахта Сахалина», пропавшая косатка могла погибнуть. «Именно в первом вольере находился самец косатки Кирилл, который на момент обследования 18−19 января был в самом тяжелом состоянии и имел признаки серьезных заболеваний», — указали зоозащитники. Об исчезновении трех белух стало известно еще в декабре.

В ноябре 2018 года стало известно, что в бухте Средняя в Приморском крае содержатся 11 косаток и 90 белух, которых выловили незаконно. Следственный комитет возбудил уголовные дела о незаконном отлове млекопитающих и жестоком обращении с животными. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, Минприроды и Минсельхозу заняться ситуацией с косатками и белухами.