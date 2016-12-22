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Кремль попросит Кожемяко заняться арестованными косатками и белухами
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Кремль попросит Кожемяко заняться арестованными косатками и белухами
Общество, 13:07
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Кремль попросит Кожемяко заняться арестованными косатками и белухами

Кремль обратится к новому губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой заняться ситуацией с косатками и белухами, которые были незаконно выловлены в Приморском крае. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Песков пояснил, что при этом в России законодательно вылов белух не регулируется. «Их, оказывается, можно вылавливать сколько угодно, этих китов, чтобы затем перепродавать в другие страны в океанариумы», — указал Песков.

Суд арестовал 90 белух и 11 косаток под Находкой
Общество

В начале ноября СМИ писали, что в бухте Средняя на Камчатке находятся белухи и косатки, принадлежащие ООО «Афалина», ООО «Океанариум ДВ», ООО «Белый кит» и ООО «Сочинский дельфинарий». «Гринпис России» предупредила, что млекопитающих планируют продать в Китай.

В середине ноября следователи возбудили уголовное дело из-за незаконного вылова косаток и белух в Приморье. По данным следствия, с июля по сентябрь этого года юрлица, которые не уточняются, выловили 12 косаток и 90 белух, при этом 11 косаток являются детенышами, а белухи не достигли возраста половой зрелости. В СК уточнили, что по законодательству группы китообразных с детенышами отлавливать запрещено. Позднее суд наложил арест на 90 белух и 11 косаток, их запрещено перевозить и продавать.

Теги: животные , Дмитрий Песков , Приморье , Олег Кожемяко
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