ФСБ возбудила административные дела из-за ситуации с косатками и белухами

Против компаний, организовавших «китовую тюрьму» в бухте Средняя в Приморье, возбудили новые административные дела о нарушении правил рыболовства. Об этом сообщает ФСБ России, передает «РИА Новости».

Отмечается, что дела возбуждены погрануправлением ФСБ по Приморскому краю по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство». В соответствии с ней, юридическим лицам грозит штраф «от двукратного до трехкратного размера стоимости биологических ресурсов», являющихся предметом нарушения.

Как указала в ФСБ, по делам были получены заключения специалистов о неудовлетворительных условиях содержания животных и необходимости выпустить их в естественную среду обитания после предварительной адаптации. Дела были возбуждены против компаний «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий», которые отловили и поместили млекопитающих в бухту Средняя.

Ранее 28 февраля природоохранная прокуратура подтвердила, что из бухты Средняя пропала одна косатка. Прокурор также заявил, что пропавшие ранее три белухи могли уплыть через отверстия в сетке вольеров. Таким образом, в настоящий момент в бухте находятся 87 белух и десять косаток.