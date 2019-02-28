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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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ФСБ возбудила административные дела из-за ситуации с косатками и белухами

Против компаний, организовавших «китовую тюрьму» в бухте Средняя в Приморье, возбудили новые административные дела о нарушении правил рыболовства. Об этом сообщает ФСБ России, передает «РИА Новости».

Отмечается, что дела возбуждены погрануправлением ФСБ по Приморскому краю по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство». В соответствии с ней, юридическим лицам грозит штраф «от двукратного до трехкратного размера стоимости биологических ресурсов», являющихся предметом нарушения.

Как указала в ФСБ, по делам были получены заключения специалистов о неудовлетворительных условиях содержания животных и необходимости выпустить их в естественную среду обитания после предварительной адаптации. Дела были возбуждены против компаний «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий», которые отловили и поместили млекопитающих в бухту Средняя.

Ранее 28 февраля природоохранная прокуратура подтвердила, что из бухты Средняя пропала одна косатка. Прокурор также заявил, что пропавшие ранее три белухи могли уплыть через отверстия в сетке вольеров. Таким образом, в настоящий момент в бухте находятся 87 белух и десять косаток.

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О находящихся в приморской бухте косатках и белухах стало известно в начале ноября 2018 года. Следственный комитет заявил, что они были выловлены с июля по сентябрь, а также установил, что 11 косаток являются детенышами, а 90 белух не достигли возраста половой зрелости. В связи с этим было возбуждено дело о незаконном вылове животных, впоследствии также завели дело из-за жестокого обращения с ними.

На ситуацию с косатками и белухами в Приморье обратили внимание актер Леонардо Ди Каприо и актриса Памела Андерсон, они призвали освободить млекопитающих.

Теги: ФСБ, Приморье, животные
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