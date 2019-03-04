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Кремль потребовал отчет по косаткам и белухам в Приморье до конца дня

Кремль ждет отчета по ситуации с косатками и белухами, содержащимися в бухте Средняя в Приморье, до конца дня. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Ждем сегодня вечером, в конце рабочего дня информацию. Мы сами обратили внимание на то, что сегодня уже четвертое [марта], мы уже созванивались с правительством, теми, кто курирует этот вопрос», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, «работа ведется», однако по-прежнему можно «констатировать, что результата нет». Песков добавил, что представители администрации президента «с самого утра» наводят справки на этот счет.

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Ди Каприо вслед за Памелой Андерсон вступился за косаток из Находки

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству, Генпрокуратуре, Минприроды и Минсельхозу заняться ситуацией с косатками и белухами. Глава государства поручил указанным министерствам определить дальнейшую судьбу млекопитающих и до 1 марта подготовить доклад с предложениями.

В конце февраля природоохранная прокуратура подтвердила, что число находящихся в бухте животных уменьшилось: вместо 90 белух и 11 косаток на тот момент в бухте было 87 белух и 10 косаток. В прокуратуре сочли, что белухи уплыли в отверстия в сетках вольеров. Зоозащитники утверждают, про пропавшая косатка погибла.

Фотогалерея 
Как выглядит «китовая тюрьма» в бухте Средняя

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконного отлова китообразных, также открыто дело о жестоком обращении с животными. В свою очередь ФСБ возбудила против компаний «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий», поместивших косаток и белух в бухту, административные дела о нарушении правил рыболовства.

Теги: Приморье, животные, белухи, Дмитрий Песков
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