Кремль потребовал отчет по косаткам и белухам в Приморье до конца дня

Кремль потребовал отчет по косаткам и белухам в Приморье до конца дня

Кремль ждет отчета по ситуации с косатками и белухами, содержащимися в бухте Средняя в Приморье, до конца дня. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Ждем сегодня вечером, в конце рабочего дня информацию. Мы сами обратили внимание на то, что сегодня уже четвертое [марта], мы уже созванивались с правительством, теми, кто курирует этот вопрос», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, «работа ведется», однако по-прежнему можно «констатировать, что результата нет». Песков добавил, что представители администрации президента «с самого утра» наводят справки на этот счет.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству, Генпрокуратуре, Минприроды и Минсельхозу заняться ситуацией с косатками и белухами. Глава государства поручил указанным министерствам определить дальнейшую судьбу млекопитающих и до 1 марта подготовить доклад с предложениями.