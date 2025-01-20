В Петербурге нашли «уклонистов» среди работавших на овощебазе мигрантов
Полиция Санкт-Петербурга задержала нарушивших порядок мигрантов, в том числе «уклонистов», в ходе рейда на овощебазе. Об этом сообщает пресс-служба петербургской полиции.
Рейд проходил на Калининской овощебазе, одной из крупнейших петербургских овощебаз. Были проверены несколько сотен человек, подавляющее большинство из которых — иностранцы. Также полиция обнаружила трех иностранных уклонистов, недавно получивших российские паспорта, но не вставших на воинский учет. Им всем были вручены повестки в военкоматы.
«Около 70 мигрантов были доставлены в отделы полиции и привлечены к административной ответственности за различные нарушения миграционного законодательства, среди которых — предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета и нарушение режима пребывания», — говорится в сообщении.
Массовый рейд против нелегальных мигрантов проходил в Санкт-Петербурге накануне новогодних праздников. По его результатам полицией были задержаны около тысячи человек.
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