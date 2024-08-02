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Новые законы в России ,  
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Прокуратура усмотрела риски в законе об усилении миграционного контроля

Прокуратура усмотрела риски для простых россиян в законе о миграционном контроле
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Новые законы в России
Рекомендованные Совфедом антимиграционные законы могут привести к ограничению прав законопослушных россиян, заявили в прокуратуре. Там усмотрели риски в поправках о праве полиции проникать в жилище без согласия проживающих там лиц

Расширение полномочий полиции в вопросах миграционного контроля может привести к ограничению прав законопослушных россиян, заявил представитель прокуратуры на заседании профильного комитета Совета федерации, где рассматривались соответствующие поправки, передает «Коммерсантъ».

В четверг (1 августа) комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал и рекомендовал палате одобрить на пленарном заседании 2 августа законы, направленные на ужесточение миграционного контроля. Речь идет о пакете поправок, которые позволяют полиции за ряд нарушений выдворять иностранцев из России без решения суда, а также вводят новый миграционный режим высылки в отношении иностранных граждан, находящихся на территории страны без законных оснований.

Газета отмечает, что, согласно поправкам, информацию о таких людях будут вносить в реестр «контролируемых лиц». Этих мигрантов смогут ограничить в отдельных правах и свободах: запретить им приобретать недвижимость, открывать банковские счета, заключать брак, регистрировать юридические лица или ИП и получать водительские права.

В целом закон отвечает сложившейся политической ситуации и ожиданиям общества, заявил на заседании Совфеда начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов. Вместе с тем он отметил, что документ наделяет полицию правом проникать в жилище без согласия проживающих там лиц — просто при наличии «достаточных оснований полагать», что там находится «контролируемое лицо». В этом, по мнению представителя ведомства, есть риски нарушения конституционного права граждан на неприкосновенность жилища, ведь до сих пор оно могло быть ограничено исключительно в целях обеспечения безопасности.

Помимо этого, Завалунов выступил против трехдневного срока, который принятые Госдумой поправки отводят полицейским на извещение прокурора о предпринятых ими действиях в отношении «контролируемых лиц», в то время как стандартный срок для извещения о подобных действиях в случае поимки преступника составляет всего сутки. «Мы хотим бороться с незаконной миграцией, а ставим под сомнение права обычных граждан», — отметил начальник правового управления Генпрокуратуры. Он призвал доработать законопроект после его одобрения Совфедом.

Аргументы прокуратуры «будут восприняты», сказал один из авторов инициативы депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия»). При этом глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас уточнил, что лично у него конституционность нынешней редакции законопроекта сомнений не вызывает. Жилище неприкосновенно, но законодатель вправе сделать исключения из общего правила, напомнил сенатор, пообещав найти приемлемое решение «в более спокойной обстановке».

Дума приняла закон о режиме высылки мигрантов
Политика
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

Власти начали обсуждать ужесточение миграционной политики этой весной. Этому предшествовал совершенный гражданами Таджикистана теракт в «Крокусе», жертвами которого стали 145 человек. Согласно подсчетам РБК, в Москве за первое полугодие 2024-го вынесли на 18% больше постановлений по «мигрантским» статьям. Больше всего — в недели после теракта в «Крокусе» и в июне. Также с начала 2024 года из России выслали 65 тыс. нарушивших закон иностранцев, въезд был закрыт еще для 120 тыс. иностранных граждан, отчитывалось МВД в середине июля.

Тогда же спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты рассматривают 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан, а также вопросов, связанных с предоставлением гражданства. Спустя четыре дня Дума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику и, в частности, вводящие новый режим высылки для мигрантов. Он будет распространяться на иностранцев, которые незаконно находятся в России, а также тех, кто совершил правонарушения.

В конце месяца нижняя палата также приняла законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что, несмотря на обязанность иностранных граждан, получивших гражданство России, встать на воинский учет по месту жительства, «широкую огласку получают факты, когда после получения гражданства такие лица уклоняются от исполнения воинской обязанности». Подобные примеры, по мнению авторов инициативы, вызывают массовое возмущение населения, что негативно влияет на социально-общественные настроения, подрывает авторитет института гражданства, способствует неуважению к закону, в том числе среди «новых граждан».

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