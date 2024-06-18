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Политика ,  
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Дума одобрила проект о новом режиме высылки мигрантов

Госдума приняла в первом чтении проект о введении режима высылки мигрантов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Госдума приняла пакет законопроектов, ужесточающих контроль в сфере миграции, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Проекты законов, в частности, вводят новый правовой режим высылки мигрантов, а также устанавливают обязательства для них при пребывании в России, например, бережно относиться к окружающей среде, уважать многообразие укладов жизни в России, уважать традиционные духовно-нравственные ценности и так далее.

Под режим высылки будут попадать мигранты, которые не имеют законных основания для нахождения в стране, в том числе те, кто совершил правонарушения. Параллельно планируется создать реестр контролируемых лиц, в котором будут содержаться сведения о таких людях. После исключения этих сведений из реестра действие режима высылки будет прекращаться.

Для тех, кто попал в реестр, предусмотрен ряд ограничений. Им запрещено покупать недвижимость и транспортные средства, управлять машинами, брать кредиты, свободно перемещаться по территории России, вступать в брак, оформлять новые счета в банках, тратить с уже существующих счетов более 30 тыс. руб. в месяц.

Попавшие в реестр должны будут информировать полицию о своем местонахождении, в том числе отправлять фото с отметкой о геолокации. Кроме того, он жолжны сообщать о дате, месте и маршруте самостоятельного выезда из России. При неоднократном нарушении этих требований «будет приниматься решение о депортации».

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Авторами законопроекта указаны депутаты от всех пяти думских фракций, в том числе член комитета по госстроительству, первый замглавы фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин и первый замглавы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

В ходе заседания в Думе депутат от КПРФ Алексей Куринный спросил авторов законопроекта, почему соответствующий документ внесло в Думу не МВД, и отметил, что некоторые его положения, например, создание реестра контролируемых лиц, будут требовать затрат.

Дмитрий Вяткин пояснил, что МВД не является субъектом законодательной инициативы и не может самостоятельно вносить законопроекты, но это может делать правительство. Он также напомнил, что правительство анонсировало масштабный законопроект по миграции, но пока его не внесло.

«Знаете, как выражаются, [давайте] есть слона по частям. Мы отработали этот законопроект, следующий будет, я очень на это надеюсь, внесен правительством, но вы знаете, что когда требуется оперативность для решения тех или иных вопросов, то мы работаем в одной связке с нашими коллегами из исполнительных органов власти и, на мой взгляд, достаточно успешно», — добавил Вяткин.

Материал дополняется.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Госдума мигранты контроль миграции законопроект Дмитрий Вяткин Константин Затулин

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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