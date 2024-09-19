МВД раскрыло ограничения для попавших в реестр нелегальных мигрантов

Нелегалы, попавшие в реестр, не смогут заключать и расторгать браки, управлять транспортом и пользоваться услугами банков, а также оформлять детей в детсады и школы. Реестр запустят в 2025 году

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Нелегальные мигранты, чьи имена внесут в соответствующий реестр контролируемых лиц, не смогут пользоваться банковскими услугами и управлять транспортом. Об этом сообщил «Коммерсанту» первый замглавы МВД Александр Горовой.

Также, по словам Горового, такие иностранцы не смогут заключать и расторгать браки, регистрировать собственность и оформлять детей в детские сады и школы.

Ведомство также ведет борьбу с рынком оказания услуг по незаконной легализации мигрантов, рассказал замминистра. По его словам, властям удалось навести порядок в контроле за проведением экзамена на знание русского языка и убрать недобросовестных посредников.

Так, с марта 2024 года в центры приема экзаменов у мигрантов отправляли сотрудников полиции, которые следили за процедурой и проверяли персональные данные экзаменуемых на предмет подмены. После этого было закрыто две трети экзаменационных площадок, до 25% иностранцев не прошли тестирование, рассказал Горовой.

«Я понимал, что эти меры нелегитимны, но иного пути мы не нашли», — сказал он изданию.

Законопроекты, предусматривающие создание реестра контролируемых лиц, Госдума приняла в середине июня. Впоследствии оба они были приняты Советом Федерации и подписаны президентом.

В реестре будут содержаться сведения о мигрантах, попавших под новый режим высылки. Он коснется иностранцев, которые не имеют законных оснований для пребывания в России, в том числе тех, кто совершил правонарушения.

Для попавших в реестр введут и другие ограничения: в частности, им запретят покупать недвижимость и транспортные средства, брать кредиты, свободно перемещаться по территории России и тратить с уже существующих счетов более 30 тыс. руб. в месяц.

Определять порядок применения и прекращения режима высылки, а также осуществлять контроль за людьми, внесенными в реестр контролируемых лиц, будет МВД.

Попавшие в реестр должны будут информировать полицию о своем местонахождении, в том числе отправлять фото с отметкой о геолокации. Кроме того, они должны сообщать о дате, месте и маршруте самостоятельного выезда из России. При неоднократном нарушении этих требований «будет приниматься решение о депортации».

Сотрудники полиции смогут запрашивать информацию о таких людях, в том числе составляющую банковскую, налоговую, коммерческую тайну, включая данные о движении денежных средств на их счетах. Они смогут вести за ними наблюдение, в том числе с использованием технических средств, использовать данные мобильных устройств и геолокации, а также получат доступ в жилые помещения, где проживают или находятся в данный момент такие люди.

Реестр запустят в 2025 году. Мигрант будет попадать под режим высылки сразу после появления в реестре сведений о нем.

Власти начали обсуждать ужесточение миграционной политики этой весной. Этому предшествовал совершенный гражданами Таджикистана теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», жертвами которого стали 145 человек.

По информации МВД, к 1 сентября на миграционном учете в стране состояли 6,2 млн иностранцев. Это примерно 4,2% от населения России (146,2 млн человек, по данным Росстата на 2023 год). Нелегалов, по оценке МВД, в России 630 тыс.