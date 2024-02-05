В Москве задержали юриста Алексея Федярова

В Москве задержали юриста Андрея Федярова, он стал фигурантом дела о посредничестве в даче взятки. Он защищал режиссера Серебренникова в деле «Седьмой студии», а также участвовал в фонде помощи заключенным «Русь сидящая»

Алексей Федяров (Фото: afedyarov / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Москве задержан юрист Алексей Федяров, сообщает «Московский комсомолец», карточка дела появилась на сайте Замоскворецкого суда.

Федяров возглавлял юридический департамент фонда помощи заключенным «Русь сидящая» (внесен в реестр иноагентов), был его координатором, в деле о хищениях «Седьмой студии» он защищал режиссера Кирилла Серебренникова.

Он стал фигурантом дела о посредничестве в даче взятки (ст. 291.1, ч. 4 УК), следствие просит суд избрать для него домашний арест.

РБК обратился за комментарием к Алексею Федярову и в пресс-службу ГСУ СК России по Москве.

В 2016 году Федяров основал центр правовой помощи «Статус». Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», работающий там бывший следователь СК Андрей Золотухин также проходит по делу, его отправили под домашний арест.

Серебренникова вместе с директором РАМТ Софьей Апфельбаум, бывшим главбухом «Седьмой студии» Ниной Масляевой, экс-гендиректором «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским и бывшим генпродюсером организации Екатериной Вороновой обвинили в хищении 133 млн руб., выделенных из госбюджета на проект «Седьмая студия».

Сам режиссер называл это дело сфабрикованным для уничтожения его и людей, связанных с ним.

В 2020 году фигурантов дела признали виновными. Серебренникову назначили условный срок (три года), он сказал, что не будет обжаловать приговор. «Седьмая студия» была ликвидирована по решению учредителей в 2021 году.

В марте 2022 года Хамовнический суд Москвы отменил приговор режиссеру и снял с него условную судимость. Тогда же Серебренников уехал из России. После этого его имя убрали с афиш театров, Большой театр прошлой весной отменил постановку балета Серебренникова «Нуреев». В театре это объясняли принятым в конце 2022-го законом о запрете пропаганды ЛГБТ, сам режиссер называл отмену постановки «шизофренией».

Гендиректор Большого Владимир Урин позже говорил, что спектакли из репертуара могут убирать в том числе из-за критики военной операции на Украине. Серебренников высказывался против ее проведения.