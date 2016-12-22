Серебренников назвал дело «Седьмой студии» попыткой его уничтожить

Режиссер Кирилл Серебренников назвал дело «Седьмой студии» сфабрикованным для уничтожения его и людей, связанных с ним. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Из тех материалов дела, с которыми мы уже ознакомились, совершенно понятно, что никакого дела нет. <...> Дело выдумано, либо чтобы уничтожить меня, либо чтобы уничтожить людей, со мной связанных», — сказал режиссер на заседании в Мосгорсуде.

Ранее в понедельник стало известно, что Мосгорсуд отменил ограничение сроков ознакомления с делом Серебренникову и директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум.

С данной просьбой ранее выступил сам Серебренников. Он отмечал, что не успевает ознакомиться со всеми томами дела к назначенному сроку.

Режиссера «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова вместе с директором РАМТ Софьей Апфельбаум, бывшим главбухом «Седьмой студии» Ниной Масляевой, экс-гендиректором «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским и бывшим генпродюсером организации Екатериной Вороновой обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из госбюджета на проект «Седьмая студия».​​

