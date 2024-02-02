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Дело Навального ,  
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МВД объявило в розыск второго адвоката Навального

МВД объявило в розыск второго адвоката Навального Александра Федулова
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Дело Навального
Адвоката Алексея Навального Александра Федулова объявили в розыск по уголовной статье, ранее МВД сообщило о розыске еще одной защитницы оппозиционера Ольги Михайловой. После задержания трех других адвокатов они покинули Россию
Александр Федулов
Александр Федулов (Фото: alexander_pravoved / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Адвокат Александр Федулов, защищавший оппозиционера Алексея Навального, объявлен в розыск, следует из базы данных МВД России.

В карточке Федулова говорится, что его разыскивают по статье Уголовного кодекса. По какой конкретно статье, на сайте ведомства не уточняется.

В октябре 2023 года Федулов сообщал о своем отъезде из России после возбуждения дел против других защитников оппозиционера — Игоря Сергунина, Алексея Липцера и Вадима Кобзева. Их обвинили в передаче сообщений от Навального и помощи в осуществлении «функции лидера и руководителя экстремистского сообщества». Адвокатов арестовали 13 октября.

«Огромный объем работы, количество судов и сегодняшняя ситуация привели к необходимости корректировок в дальнейшей защите интересов нашего доверителя. Именно этим была вызвана необходимость выезда за пределы Российской Федерации», — рассказывал Федулов в своем Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Ранее МВД России объявило в розыск адвоката Навального Ольгу Михайлову. В середине января ей предъявляли обвинения в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК). Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Михайлова также уехала из России после ареста ее коллег. Уголовное дело против себя она называла «безумным бредом и фиктивным экстремизмом».

Навальный находится в заключении после того, как в 2021 году ему заменили условный срок на реальный по делу о хищениях имущества ГУП «Кировлес» и ООО «Ив Роше Восток». В марте 2021 года его обвинили в мошенничестве и неуважении к суду и дали еще девять лет колонии строгого режима. В 2023 году его приговорили к 19 годам за создание экстремистского сообщества и запретили публиковать сообщения в социальных сетях. В декабре Навальный сообщил о возбуждении против него дела о вандализме, по которому ему грозит еще до трех лет тюрьмы. Он называет себя невиновным, а уголовное дело — политическим.

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Сейчас Навальный находится в исправительной колонии № 3, известной как «Полярный волк», в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

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