«Седьмую студию» Серебренникова ликвидировали

Летом 2017-го началось расследование, связанное с нецелевым использованием госсубсидии, выделенной «Седьмой студии» в 2011–2014 годах. В итоге суд признал Серебренникова и еще нескольких человек виновными в хищении 129 млн руб.

Кирилл Серебренников (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Театральная организация «Седьмая студия», основанная режиссером Кириллом Серебренниковым, была ликвидирована по решению ее учредителей, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Деятельность «Седьмой студии» как юридического лица была прекращена 22 декабря 2020 года, говорится в выписке.

РБК обратился за комментарием к Серебренникову.

Театральная труппа «Седьмая студия» была основана Серебренниковым на основе его актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ. В 2011 году «Седьмая студия» запустила на «Винзаводе» в Москве экспериментальный проект «Платформа», который объединил четыре направления современного искусства — театр, танец, музыку и медиа.