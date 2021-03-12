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«Седьмую студию» Серебренникова ликвидировали

Летом 2017-го началось расследование, связанное с нецелевым использованием госсубсидии, выделенной «Седьмой студии» в 2011–2014 годах. В итоге суд признал Серебренникова и еще нескольких человек виновными в хищении 129 млн руб.
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Театральная организация «Седьмая студия», основанная режиссером Кириллом Серебренниковым, была ликвидирована по решению ее учредителей, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Деятельность «Седьмой студии» как юридического лица была прекращена 22 декабря 2020 года, говорится в выписке.

РБК обратился за комментарием к Серебренникову.

Серебренников назвал удачной кандидатуру нового худрука «Гоголь-центра»
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Алексей Агранович и Кирилл Серебренников

Театральная труппа «Седьмая студия» была основана Серебренниковым на основе его актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ. В 2011 году «Седьмая студия» запустила на «Винзаводе» в Москве экспериментальный проект «Платформа», который объединил четыре направления современного искусства — театр, танец, музыку и медиа.

Руководители «Седьмой студии» во главе с режиссером, худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым обвинялись в хищении 129 млн руб. из госсубсидии общим объемом 216 млн руб., выделенной на реализацию проекта в области современного искусства «Платформа». Идею проекта поддерживал Дмитрий Медведев, а порядок финансирования утвердил Владимир Путин. В суде Серебренников рассказывал, что в рамках проекта в 2011–2014 годах было проведено более 340 мероприятий.

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Следствие и гособвинение полагали, что Серебренников, главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева, бывшие генпродюсеры «Седьмой студии» Алексей Малобродский и Екатерина Воронова, бывший гендиректор Юрий Итин и экс-руководитель департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум создали «устойчивую преступную группу» и обналичивали деньги через фиктивные договоры с подставными лицами.

Единственным фигурантом дела, признавшим вину, стала Масляева. На ее признании и дальнейших показаниях строило свою версию произошедшего следствие. Суд приговорил Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии, после чего освободил от наказания в связи с фактическим отбытием срока наказания под стражей и под домашним арестом.

Мосгорсуд назвал справедливым приговор фигурантам дела «Седьмой студии»
Общество
Алексей Малобродский (справа), Софья Апфельбаум (вторая слева)

26 июня прошлого года Мещанский суд Москвы признал Итина, Малобродского и Серебренникова виновными в хищении 129 млн руб. из госсубсидии. Итину и Малобродскому назначил по три и два года условно соответственно, а также штрафы 200 тыс. руб.

Обвинение Апфельбаум было переквалифицировано с мошенничества на халатность. Ей назначили штраф в размере 100 тыс. руб., но освободили от наказания из-за истечения срока давности. Серебренников получил три года условно, также суд обязал его выплатить штраф в размере 800 тыс. руб. Он не стал обжаловать приговор.

Мосгорсуд признал законным приговор до делу «Седьмой студии». Апелляционная инстанция рассмотрела жалобы на приговор в отношении Апфельбаум, Малобродского и Итина, оставив их без удовлетворения.

Авторы
Виктория Полякова, Михаил Юшков
При участии
Евгения Лебедева
«Седьмая студия» Кирилл Серебренников ликвидация
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