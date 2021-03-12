«Седьмую студию» Серебренникова ликвидировали

Руководители «Седьмой студии» во главе с режиссером, худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым обвинялись в хищении 129 млн руб. из госсубсидии общим объемом 216 млн руб., выделенной на реализацию проекта в области современного искусства «Платформа». Идею проекта поддерживал Дмитрий Медведев, а порядок финансирования утвердил Владимир Путин. В суде Серебренников рассказывал, что в рамках проекта в 2011–2014 годах было проведено более 340 мероприятий.
Следствие и гособвинение полагали, что Серебренников, главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева, бывшие генпродюсеры «Седьмой студии» Алексей Малобродский и Екатерина Воронова, бывший гендиректор Юрий Итин и экс-руководитель департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум создали «устойчивую преступную группу» и обналичивали деньги через фиктивные договоры с подставными лицами.
Единственным фигурантом дела, признавшим вину, стала Масляева. На ее признании и дальнейших показаниях строило свою версию произошедшего следствие. Суд приговорил Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии, после чего освободил от наказания в связи с фактическим отбытием срока наказания под стражей и под домашним арестом.
26 июня прошлого года Мещанский суд Москвы признал Итина, Малобродского и Серебренникова виновными в хищении 129 млн руб. из госсубсидии. Итину и Малобродскому назначил по три и два года условно соответственно, а также штрафы 200 тыс. руб.
Обвинение Апфельбаум было переквалифицировано с мошенничества на халатность. Ей назначили штраф в размере 100 тыс. руб., но освободили от наказания из-за истечения срока давности. Серебренников получил три года условно, также суд обязал его выплатить штраф в размере 800 тыс. руб. Он не стал обжаловать приговор.
Мосгорсуд признал законным приговор до делу «Седьмой студии». Апелляционная инстанция рассмотрела жалобы на приговор в отношении Апфельбаум, Малобродского и Итина, оставив их без удовлетворения.
Авторы
Виктория Полякова, Михаил Юшков
При участии
Евгения Лебедева