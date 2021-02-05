Оксфорд назвал вакцину AstraZeneca эффективной против британского штамма

В Оксфордском университете провели исследование среди участников испытания вакцины AstraZeneca и выяснили, что она эффективна против британского штамма. Ранее об эффективности «Спутника V» против него сообщили в Центре им. Гамалеи

Фото: Dhiraj Singh / Bloomberg

Вакцина от коронавируса, разработанная англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, эффективна против британского штамма коронавируса. Сообщение об этом опубликовано на сайте университета.

Чтобы выяснить, эффективна ли разработка против штамма B.1.1.7, ученые в период с 1 октября 2020-го по 14 января 2021 года взяли мазки у добровольцев, которые участвовали во второй и третье фазе испытаний вакцины AstraZeneca. Тестирование было призвано определить, каким штаммом они заразились (исследование проводилось как среди больных с симптомной формой, так и с бессимптомной), что могло произойти как до, так и после введения препарата.

«Данные наших испытаний вакцины ChAdOx1 в Великобритании показывают, что она не только защищает от оригинального вируса, но и от новой мутации B.1.1.7, которая привела к всплеску заболеваемости в Великобритании, начавшемуся в конце 2020 года», — сказал директор Оксфордской группы по испытанию вакцины Эндрю Полланд.

По данным AstraZeneca, средняя эффективность разработанной ею вакцины составила 70%. Показатель был рассчитан на основе двух разных оценок эффективности. Одной группе добровольцев из 2,7 тыс. человек ввели сначала полдозы препарата, а через месяц — полную. В этой группе эффективность вакцины достигла 90%. Другие 9 тыс. испытуемых получили два раза по полной дозе — у них эффективность составила 62%.