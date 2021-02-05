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Пандемия коронавируса ,  
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Оксфорд назвал вакцину AstraZeneca эффективной против британского штамма

В Оксфордском университете провели исследование среди участников испытания вакцины AstraZeneca и выяснили, что она эффективна против британского штамма. Ранее об эффективности «Спутника V» против него сообщили в Центре им. Гамалеи
Фото: Dhiraj Singh / Bloomberg
Фото: Dhiraj Singh / Bloomberg

Вакцина от коронавируса, разработанная англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, эффективна против британского штамма коронавируса. Сообщение об этом опубликовано на сайте университета.

Чтобы выяснить, эффективна ли разработка против штамма B.1.1.7, ученые в период с 1 октября 2020-го по 14 января 2021 года взяли мазки у добровольцев, которые участвовали во второй и третье фазе испытаний вакцины AstraZeneca. Тестирование было призвано определить, каким штаммом они заразились (исследование проводилось как среди больных с симптомной формой, так и с бессимптомной), что могло произойти как до, так и после введения препарата.

«Данные наших испытаний вакцины ChAdOx1 в Великобритании показывают, что она не только защищает от оригинального вируса, но и от новой мутации B.1.1.7, которая привела к всплеску заболеваемости в Великобритании, начавшемуся в конце 2020 года», — сказал директор Оксфордской группы по испытанию вакцины Эндрю Полланд.

По данным AstraZeneca, средняя эффективность разработанной ею вакцины составила 70%. Показатель был рассчитан на основе двух разных оценок эффективности. Одной группе добровольцев из 2,7 тыс. человек ввели сначала полдозы препарата, а через месяц — полную. В этой группе эффективность вакцины достигла 90%. Другие 9 тыс. испытуемых получили два раза по полной дозе — у них эффективность составила 62%.

В России получили первое изображение «британского» штамма коронавируса
Общество

Российская вакцина «Спутник V» также эффективна против британского штамма, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиции Кирилл Дмитриев. По словам главы разработчика препарата Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, мутация затрагивает лишь небольшую точку на поверхности вируса, а «Спутник V» создает иммунитет ко всему спайковому белку возбудителя COVID-19.

Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового штамма коронавируса в декабре 2020 года. По данным властей, он активно распространялся с середины ноября, но мог появиться уже в сентябре. Впоследствии, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «британский» вариант коронавируса выявили более чем в 60 странах. В России первого зараженного этим штаммом обнаружили в конце прошлого года, симптомов у него не было, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По данным ВОЗ, «британский» штамм более заразен, чем первоначальный вариант вируса. Об этом говорит такой показатель, как репродуктивное число — число лиц, которых может заразить один больной, сообщила эксперт организации Мария ван Керкхове. У «британского» штамма он может достигать 1,7 против 1,1 у исходного варианта.

Вопрос, приводит ли «британский» штамм к более высокой смертности, до конца еще не изучен. В частности, о повышенной опасности этого варианта вируса заявил премьер Великобритании Борис Джонсон, а правительственный советник Патрик Валланс уточнил, что риск смерти пациента может вырасти на 30%. В ВОЗ допустили, что повышенная смертность при заражении «британским» штаммом может быть связана с ростом числа заразившихся и перегрузкой системы здравоохранения.

Автор
Виктория Полякова
вакцина Оксфорд новый штамм коронавируса
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