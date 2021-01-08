ВОЗ подтвердила более быстрое распространение «британского» штамма COVID

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Новый штамм коронавируса, обнаруженный в декабре в Великобритании, распространяется быстрее, чем обычный вариант. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, трансляция брифинга велась в Twitter ВОЗ.

По словам ван Керкхове, специалисты опираются на такой показатель, как репродуктивное число — число лиц, которых может заразить один больной.

«Последние данные свидетельствуют, что обычный вариант распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм. И здесь мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5», — сказала она.

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