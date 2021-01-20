ВОЗ заявила о появлении британского штамма коронавируса в 60 странах мира

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 73,72 (-0,25) Инвестиции, 19 янв, 12:36
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 89,21 (-0,12) Инвестиции, 19 янв, 12:36
Chevrolet Nova 1966 года сразился в дрэге с 950-сильным Corvette. Видео Авто, 10:30 Как понять, где заканчивается стресс и начинается выгорание РБК и HP, 10:28 Пять фактов о криптовалюте, которые стоит знать Партнерский материал, 10:25 Трамп помиловал встречавшегося с Марией Бутиной политтехнолога Эриксона Политика, 10:23 Число ипотечных сделок в Москве выросло на четверть до нового рекорда Недвижимость, 10:14 Как новое регулирование фондового рынка отразится на частных инвесторах Pro, 10:11 Трамп попрощался с американцами. Видео Политика, 10:10 ВОЗ заявила о появлении британского штамма коронавируса в 60 странах мира Общество, 10:04 Из первых рук: почему малый бизнес отказывается работать с маркетплейсами Pro, 10:00 «Перезарядка для Ethereum». Продолжит ли криптовалюта дорожать Крипто, 09:59 Что экспортирует Россия кроме нефти и газа РБК и Моспром, 09:59 Итальянская «Фиорентина» зимой сделает «Спартаку» предложение по Кокорину Спорт, 09:45 В Минздрав поступили документы для регистрации третьей вакцины от COVID Общество, 09:44 Трамп помиловал своего бывшего советника Бэннона Политика, 09:39
Пандемия коронавируса ,  
0 

ВОЗ заявила о появлении британского штамма коронавируса в 60 странах мира

Фото: Pedro Vilela / Getty Images
Фото: Pedro Vilela / Getty Images

Британский штамм коронавируса (VOC 202012/01) выявлен уже в 60 странах мира, сообщает Всемирная организация здравоохранения в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Эксперты организации добавляют, что за неделю с 12 по 20 января данный штамм был обнаружен еще в 10 государствах.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус 14 января провел заcедание экстренного комитета по СOVID-19, на котором обсуждались результативность новых мер по ограничению передвижения граждан, введенных многими странами из-за более вирулентных штаммов вируса. Участники заседания договорились способствовать международному сотрудничеству в изучении вируса и рекомендовали ВОЗ разработать единую номенклатуру для новых штаммов, которая не будет привязана к географии их распространения.

Также ВОЗ провела встречи с экспертами, на которых обсуждалось создание специальной вакцины против британской модификации коронавируса. Стороны договорились о создании новой платформы на базе ВОЗ для соответствующих исследований.

Британский штамм коронавируса выявили в 22 странах Европы
Общество
Фото:Alexander Koerner / Getty Images

Британский штамм коронавируса SARS-CoV-2, был обнаружен в Великобритании в начале декабря 2020 года. Он отличается от обычного варианта коронавирусной инфекции большей заразностью, которая выше стандартного показателя на 70%. Британский штамм также больше затрагивает детей. В России SARS-CoV-2 был выявлен в конце декабря 2020 года.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

По словам главы Роспотребнадзора, созданные в России вакцины эффективны и против нового штамма коронавируса, для его диагностирования разработана новая ПЦР тест-система.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

новый штамм коронавируса коронавирус эпидемия
Материалы по теме
«Британский штамм» в России, отставка мэра Якутска. Главные новости РБК
Общество
Попова сообщила о готовности к регистрации тестов для штамма из Британии
Общество
Биолог оценила шансы «британского» штамма COVID стать основным в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter