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Джонсон допустил более высокую смертность от британского штамма COVID-19

Новый штамм вируса SARS-CoV-2 не только распространяется быстрее других вариантов, но и может оказаться более смертоносным, заявил Джонсон. Однако власти считают, что используемые в стране вакцины будут эффективны против него
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Heathcliff O'Malley / Reuters)

«Британский» штамм коронавируса, который был обнаружен в стране в декабре, может приводить к более высокой смертности, чем оригинальный вариант, заявил премьер-министр Борис Джонсон, сообщает The Guardian.

По его словам, есть некоторые доказательства того, что «британский» штамм может быть связан с большей смертностью. Правительственный советник Патрик Валланс в свою очередь уточнил, что в случае с новым штаммом риск смерти пациента может вырасти на 30%.

Джонсон предупредил о «гонке со временем» в больницах из-за COVID
Общество
Фото:Hannah McKay / Reuters

По словам Валланса, если при заражении первоначальным вариантом вируса из тысячи человек в среднем могут умереть десять, то от нового, «британского», штамма — от 13 до 14 человек. Советник подчеркнул, что это наблюдается в разных возрастных группах. Валланс также отметил, что эти данные еще не подтверждены, но признаки такой тенденции наблюдаются.

Как отметил советник, ожидается, что вакцины от Pfizer-BioNTech и AstraZeneca и Оксфордского университета окажутся эффективными против «британского» штамма. Валланс заявил, что куда большее беспокойство в этом вопросе вызывают варианты SARS-CoV-2, обнаруженные в Бразилии и ЮАР, они могут быть более восприимчивы к препаратам.

Британия ужесточила правила въезда
Общество
Фото:Mike Hewitt / Getty Images

Великобритания сообщила о появлении нового типа коронавируса, более заразного, чем «привычный» SARS-CoV-2, в декабре. По данным властей, новый штамм активно распространялся в королевстве с середины ноября, но мог появиться там уже в сентябре. Впоследствии его обнаружили более чем в 60 странах, в том числе в России. В Роспотребнадзоре говорили, что единичный случай выявили в декабре прошлого года и дальнейшего распространения не последовало. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый штамм распространяется быстрее, чем обычный вариант, однако теми же путями.

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По словам Джонсона, ситуация с эпидемией в Великобритании достигла очень опасного момента, система здравоохранения столкнулась с «гонкой со временем»: из-за быстрого распространения инфекции вырос спрос на койки с аппаратами ИВЛ, а в некоторых больницах не хватает кислорода для лечения больных COVID-19.

С начала января в стране действует третий по счету локдаун. Начальные и средние школы перешли на дистанционное обучение, населению разрешено выходить из дома только на работу, за продуктами и предметами первой необходимости, чтобы получить медпомощь или для занятий спортом. С 18 января для людей, прибывающих в Соединенное Королевство из-за рубежа, ужесточили правила въезда: они должны будут на десять дней уйти на самоизоляцию, а также предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании подтверждено 3,5 млн случаев заражения COVID-19, страна занимает пятое в мире место по этому показателю. Умерли 96,1 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Мария Лисицына, Наталия Анисимова
Борис Джонсон новый штамм коронавируса Великобритания
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