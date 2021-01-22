Джонсон допустил более высокую смертность от британского штамма COVID-19

Новый штамм вируса SARS-CoV-2 не только распространяется быстрее других вариантов, но и может оказаться более смертоносным, заявил Джонсон. Однако власти считают, что используемые в стране вакцины будут эффективны против него

Борис Джонсон (Фото: Heathcliff O'Malley / Reuters)

«Британский» штамм коронавируса, который был обнаружен в стране в декабре, может приводить к более высокой смертности, чем оригинальный вариант, заявил премьер-министр Борис Джонсон, сообщает The Guardian.

По его словам, есть некоторые доказательства того, что «британский» штамм может быть связан с большей смертностью. Правительственный советник Патрик Валланс в свою очередь уточнил, что в случае с новым штаммом риск смерти пациента может вырасти на 30%.

По словам Валланса, если при заражении первоначальным вариантом вируса из тысячи человек в среднем могут умереть десять, то от нового, «британского», штамма — от 13 до 14 человек. Советник подчеркнул, что это наблюдается в разных возрастных группах. Валланс также отметил, что эти данные еще не подтверждены, но признаки такой тенденции наблюдаются.

Как отметил советник, ожидается, что вакцины от Pfizer-BioNTech и AstraZeneca и Оксфордского университета окажутся эффективными против «британского» штамма. Валланс заявил, что куда большее беспокойство в этом вопросе вызывают варианты SARS-CoV-2, обнаруженные в Бразилии и ЮАР, они могут быть более восприимчивы к препаратам.