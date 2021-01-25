В России получили первое изображение «британского» штамма коронавируса
На нем изображена вирусная частица с характерными выростами. Это первый снимок «британского» штамма в мире. В Роспотребнадзоре заявили, что российские тест-системы умеют отличать новый тип вируса от прежних вариантов
Фото: rospotrebnadzor.ru
Новосибирский научный институт «Вектор» первым в мире получил изображение нового штамма коронавируса, обнаруженного в начале декабря в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Снимок получен с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при 100000-кратном увеличении. На нем видна вирусная частица округлой формы диаметром около 140 нанометров. На фотографии также изображены спикулы вируса — выросты на его поверхности длиной около 20 нанометров.
Ученые из «Вектора» сделали снимок в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта коронавируса. Специалисты исследуют структурные особенности «британского» штамма и его проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты надежно выявляют новый штамм, а боле продвинутые тест-системы отличают его от более ранних версий SARS-CoV-2.
Кроме того, в ведомстве отметили, что мутация «британского» типа коронавируса не сказывается на эффективности разработанной «Вектором» вакцины «ЭпиВакКорона» — в нее входят пептидные антигены коронавируса, которые не были затронуты мутацией.
Новый штамм коронавируса был выявлен в декабре на юго-востоке Англии, после чего он распространился на территории 60 стран. Ученые утверждали, что он заразнее прежних вариантов на 50–70%. В то же время новые штаммы были выявлены еще в нескольких странах — ЮАР, Японии, Бразилии. По предварительным данным, они также могут быть более заразными.
В январе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что новый штамм не только распространяется быстрее прежних, но и вызывает более высокую смертность людей, заболевших COVID-19. Правительственный советник Патрик Валланс сообщил, что мутация привела к повышению смертности от коронавирусной инфекции на 30%.
Валланс отметил, что ученые еще не подтвердили окончательно эти выводы, но тенденции к ним имеются. По его словам, повышенная смертность от «британского» штамма наблюдается среди пациентов разных возрастов.
В ВОЗ сообщили, что эти выводы преждевременны, поскольку повышенная летальность может быть связана с перегруженностью систем здравоохранения. По словам эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове, мутация привела к большему количеству заражений и росту числа госпитализаций, в том числе в стационаре.