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Пандемия коронавируса ,  
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В России получили первое изображение «британского» штамма коронавируса

На нем изображена вирусная частица с характерными выростами. Это первый снимок «британского» штамма в мире. В Роспотребнадзоре заявили, что российские тест-системы умеют отличать новый тип вируса от прежних вариантов

Фото:rospotrebnadzor.ru Фото:rospotrebnadzor.ru
Фото: rospotrebnadzor.ru

Новосибирский научный институт «Вектор» первым в мире получил изображение нового штамма коронавируса, обнаруженного в начале декабря в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Снимок получен с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при 100000-кратном увеличении. На нем видна вирусная частица округлой формы диаметром около 140 нанометров. На фотографии также изображены спикулы вируса — выросты на его поверхности длиной около 20 нанометров.

Ученые из «Вектора» сделали снимок в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта коронавируса. Специалисты исследуют структурные особенности «британского» штамма и его проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных.

В ВОЗ оценили данные о росте смертности из-за «британского» штамма COVID
Общество
Мария ван Керкхове

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты надежно выявляют новый штамм, а боле продвинутые тест-системы отличают его от более ранних версий SARS-CoV-2.

Кроме того, в ведомстве отметили, что мутация «британского» типа коронавируса не сказывается на эффективности разработанной «Вектором» вакцины «ЭпиВакКорона» — в нее входят пептидные антигены коронавируса, которые не были затронуты мутацией.

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Новый штамм коронавируса был выявлен в декабре на юго-востоке Англии, после чего он распространился на территории 60 стран. Ученые утверждали, что он заразнее прежних вариантов на 50–70%. В то же время новые штаммы были выявлены еще в нескольких странах — ЮАР, Японии, Бразилии. По предварительным данным, они также могут быть более заразными.

ВОЗ заявила о появлении британского штамма коронавируса в 60 странах мира
Общество
Фото:Pedro Vilela / Getty Images

В январе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что новый штамм не только распространяется быстрее прежних, но и вызывает более высокую смертность людей, заболевших COVID-19. Правительственный советник Патрик Валланс сообщил, что мутация привела к повышению смертности от коронавирусной инфекции на 30%.

Валланс отметил, что ученые еще не подтвердили окончательно эти выводы, но тенденции к ним имеются. По его словам, повышенная смертность от «британского» штамма наблюдается среди пациентов разных возрастов.

В ВОЗ сообщили, что эти выводы преждевременны, поскольку повышенная летальность может быть связана с перегруженностью систем здравоохранения. По словам эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове, мутация привела к большему количеству заражений и росту числа госпитализаций, в том числе в стационаре.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус новый штамм коронавируса фотография Роспотребнадзор
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