В России получили первое изображение «британского» штамма коронавируса

На нем изображена вирусная частица с характерными выростами. Это первый снимок «британского» штамма в мире. В Роспотребнадзоре заявили, что российские тест-системы умеют отличать новый тип вируса от прежних вариантов

Новосибирский научный институт «Вектор» первым в мире получил изображение нового штамма коронавируса, обнаруженного в начале декабря в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Снимок получен с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при 100000-кратном увеличении. На нем видна вирусная частица округлой формы диаметром около 140 нанометров. На фотографии также изображены спикулы вируса — выросты на его поверхности длиной около 20 нанометров.

Ученые из «Вектора» сделали снимок в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта коронавируса. Специалисты исследуют структурные особенности «британского» штамма и его проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных.