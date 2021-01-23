В ВОЗ оценили данные о росте смертности из-за британского штамма COVID

Эксперт ВОЗ предположила, что смертность от коронавируса может расти из-за перегруженной системы здравоохранения, а не только из-за появления новых штаммов

Мария ван Керкхове (Фото: POOL New / Reuters)

Рост смертности от коронавируса может быть связан не только с появлением новых штаммов SARS-CoV-2, но и с перегрузкой системы здравоохранения. Об этом на брифинге заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, трансляция велась в Twitter ВОЗ.

Она сообщила, что организация получила от британских ученых данные о том, что новый вариант вируса может иметь более высокую летальность. Ван Керкхове отметила, что если повышается скорость передачи вируса, то растет и чиссло зараженных. «Я знаю, это может показаться очевидным, но если у вас больше случаев, у вас растет число госпитализаций», — сказала она.

Это приводит к тому, что большему количеству людей требуется лечение в стационаре, отметила представитель ВОЗ. Как следствие начинается перегрузка системы здравоохранения, что ведет к увеличению смертности.

Ван Керкхове призвала делать все возможное, чтобы остановить передачу вируса, вне зависимости от его вариантов.