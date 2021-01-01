В РФПИ назвали вакцину «Спутник V» эффективной против британского штамма

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Вакцина «Спутник V» остается эффективной даже против нового, появившегося в Великобритании штамма коронавируса. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиции (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает Кремль.

«По нашей информации, «Спутник V» является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. Он так же эффективен против нее, как и против существующих штаммов», — сказал Дмитриев на церемонии подписания меморандума о намерениях между Центром им. Гамалеи, РФПИ и «Р-Фарм» и британско-шведской компанией AstraZeneca. По планам Центр имени Гамалеи и AstraZeneca протестируют комбинацию вакцины «Спутник V» британской вакцины.

О том, что вакцина «Спутник V» будет эффективной и против нового штамма коронавируса, заявил также академик Российской академии наук Александр Чучалин, передает «Интерфакс». «Вакцины, которые разработаны против COVID-19, повышают общий адаптивный иммунитет, они не специализируются на каких-то мутациях. Поэтому они реально будут работать против новых разновидностей и предотвращать любую угрозу от них», — пояснил он механизм действия вакцины.