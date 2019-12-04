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Оператор отправил тестовые поезда по Крымскому мосту без пассажиров
На мосту тестируется железнодорожная инфраструктура и формируются локомотивные бригады. Первые поезда на полуостров отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга 23 и 24 декабря
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Очевидцы опубликовали видеозапись проезда двухэтажного пассажирского поезда по Крымском мосту. Видео появилось в Twitter «Крыминформ».

На Крымском мосту началось тестирование инфраструктуры и подготовка локомотивных бригад, сообщили РБК в компании «Гранд Сервис Экспресс», которая является оператором перевозок. В ее пресс-службе подтвердили, что на видео их поезда.

В начале ноября Минтранс назначил компанию оператором перевозки пассажиров по железной дороге в Крым. О том, что «Гранд Сервис Экспресс» заявила об интересе к перевозке пассажиров по мосту, РБК писал еще в сентябре. Компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Таврия».

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В середине июня завершилось строительство первого железнодорожного пути Крымского моста. Министр транспорта России Евгений Дитрих также заявлял, что движение поездов через Керченский пролив будет запущено до конца этого года. Открытие грузовых перевозок ожидается в июне 2020 года.

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Первые поезда «Гранд Сервис Экспресс» отправятся на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга 23 и 24 декабря. Цена билета в купе из Москвы в Симферополь составляет 2,9 тыс. руб., в вагоне СВ — 9,5 тыс. руб. Плацкарт из Петербурга в Севастополь обойдется в 3,5 тыс. руб., купе — в 3,9 тыс. руб.

Авторы: Мария Кокорева, Кристина Астафурова
Теги: Крымский мост, поезда
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