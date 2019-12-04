Оператор отправил тестовые поезда по Крымскому мосту без пассажиров

На мосту тестируется железнодорожная инфраструктура и формируются локомотивные бригады. Первые поезда на полуостров отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга 23 и 24 декабря

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Очевидцы опубликовали видеозапись проезда двухэтажного пассажирского поезда по Крымском мосту. Видео появилось в Twitter «Крыминформ».

На Крымском мосту началось тестирование инфраструктуры и подготовка локомотивных бригад, сообщили РБК в компании «Гранд Сервис Экспресс», которая является оператором перевозок. В ее пресс-службе подтвердили, что на видео их поезда.

В начале ноября Минтранс назначил компанию оператором перевозки пассажиров по железной дороге в Крым. О том, что «Гранд Сервис Экспресс» заявила об интересе к перевозке пассажиров по мосту, РБК писал еще в сентябре. Компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Таврия».