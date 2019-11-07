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Общество ,  
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Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым
Цена купейного билета Москва — Симферополь составит примерно 3 тыс. руб. Она будет меняться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов

Доехать из Москвы в Крым в купейном вагоне можно будет за 3 тыс. руб., сообщил РБК оператор маршрута «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). По данным компании, стоимость такого билета на поезд, который будет приходить в Симферополь, составит 2966 руб., места в вагоне СВ — 9552 руб.

Из Санкт-Петербурга на поезде можно будет доехать до Севастополя: билет в плацкартный вагон обойдется в 3,5 тыс. руб., в купейный — в 3,9 тыс. руб.

При определении стоимости будет применяться динамическое ценообразование, цена будет меняться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов, отмечается в сообщении «Гранд Сервис Экспресса».

Сегодня компания сообщила, что продажа билетов на поезда в Крым стартует 8 ноября в кассах и на сайте перевозчика. Первый поезд в Крым отправится с Московского вокзала в Санкт-Петербурге 23 декабря, с Казанского вокзала в Москве поезда начнут ходить с 24 декабря.

Пассажирам, выезжающим в Крым из Москвы, придется провести в поезде 33 часа, из Петербурга — 43 часа.

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На Крымском мосту открыли движение для грузовиков. Фоторепортаж

ГСЭ — владелец первого в России частного поезда. Как ранее сообщили в Минтрансе, эта компания сама обратилась в ведомство с предложением организовать поездки в Крым.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Крым, поезда
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