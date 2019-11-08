Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга

Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга

Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.

Стоимость купейного билета из Москвы в Симферополь составит 2966 руб., в вагоне СВ — 9552 руб. Плацкарт из Санкт-Петербурга в Севастополь обойдется в 3,5 тыс. руб., купе — в 3,9 тыс. руб., сообщил накануне перевозчик.

Стоимость билета будет определяться динамически, в зависимости от спроса, сезонности и ряда других факторов, добавили в «Гранд Сервис Экспресс».

Первый поезд в Крым из Петербурга стартует 23 декабря, из Москвы — 24 декабря. Продолжительность поездки на полуостров из Петербурга составит 43 часа, из Москвы — 33 часа.