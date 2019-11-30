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В Крыму назвали самые популярные дни для поездок на полуостров на поезде

Самыми популярными датами для поездки в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга на поезде стали предновогодние дни 29 и 30 декабря соответственно, сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД), передает «РИА Новости».

Так, по состоянию на 29 ноября больше всего билетов из Москвы в Крым купили на 29 декабря — 838 из 860 возможных. Из Санкт-Петербурга на полуостров 30 декабря планируют поехать на поезде 390 человек при 750 имеющихся билетах.

В обратном направлении самым популярным для путешествий днем стало 28 декабря: выкуплено 526 мест в Санкт-Петербург и 833 в Москву. Спросом туристов также пользуются 5 и 6 января: продано 422 и 788 билетов соответственно.

Общество
Свыше 5 тыс. билетов на поезда в Крым выкупили за первые сутки продаж

Первые поезда в Крым отправятся из Санкт-Петербурга и Москвы 23 и 24 ноября, время поездки составит 33 и 43 часа. Продажа билетов началась 8 ноября, и за день было выкуплено более 5 тыс. билетов. Пассажиров будет перевозить частная компания «Гранд Сервис Экспресс».

Теги: Крымская железная дорога, Крым
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