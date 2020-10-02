В Москве учителей из группы риска по коронавирусу заменят студентами

В Москве учителей из группы риска по коронавирусу (те, у кого есть хронические заболевания, и люди в возрасте старше 65 лет) могут перевести на домашний режим работы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на столичный департамент образования.

Там отметили, что учителя из группы риска могут быть переведены на удаленку не только на время каникул, которые из-за распространения коронавируса ввели в Москве с 5 по 18 октября, но и после них. Вместо педагогов для проведения очных занятий в школы могут быть приглашены студенты. «После каникул они (учителя из группы риска) смогут быть тьюторами для молодых учителей — выпускников и студентов старших курсов педагогических вузов, которые будут приглашены в московские школы для проведения очных занятий у детей», — сообщили в департаменте.

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