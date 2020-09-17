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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Минпросвещения назвал долю закрывшихся из-за COVID-19 школ

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что из-за распространения коронавирусной инфекции в России закрылись 0,009% образовательных учреждений, 0,1% школ. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Ситуация спокойная. Прошло больше двух недель с того момента, как общеобразовательные учреждения открылись, и каких-то серьезных поводов для перевода школ на дистанционное обучение нет. Никаких вспышек массовых заболеваний нет», — сказал он.

Министр также подчеркнул, что безопасность учеников и преподавателей гарантирует соблюдение ограничительных мер.

Ранее издание 29.ru со ссылкой на представителя регионального управления Роспотребнадзора Елену Байдакову сообщило, что в Архангельской области коронавирусом заразились 63 ребенка в 30 школах. На карантин, по ее словам, отправили 56 классов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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