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Отравление Навального ,  
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Омский врач допустил влияние алкоголя или солнца на состояние Навального

По словам токсиколога Александра Сабаева, почки, печень и легкие политика не были повреждены, что доказывает отсутствие токсинов в его организме
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Состояние российского политика Алексея Навального, который был госпитализирован и впал в кому 20 августа, могло быть спровоцировано алкоголем, диетой, стрессом или переутомлением. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, передает «РИА Новости».

«Данная ситуация могла быть спровоцирована не только диетами, она могла быть спровоцирована какими-то алкогольными, может быть, эксцессами, о которых мы не знаем», — сказал Сабаев.

По его мнению, ухудшение самочувствия оппозиционера могло быть вызвано даже длительным пребыванием на солнце или же переохлаждением. «Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака», — отметил токсиколог.

Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального «Новичком»
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Капсула около берлинской клиники &laquo;Шарите&raquo;, в которой для прохождения лечения был доставлен Алексей Навальный

Сабаев рассказал, что врачи не нашли повреждения печени, почек и легких Навального. По его словам, это доказывает отсутствие токсинов в организме. «Любой токсикант <...>, проходя через наши естественные органы детоксикации, а это печень, легкие и почки, оставит след», — пояснил врач.

Он добавил, что у Навального за несколько дней до госпитализации были проблемы с пищеварением, он сидел на диетах. «Пациент использовал в своей практике еще и какие-то диеты, что-то связанное с похудением, со снижением массы тела», — сказал Сабаев.

Спустя два дня после госпитализации в Омске Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября немецкое правительство заявило, что в организме политика нашли следы яда, принадлежащего к той же группе отравляющих веществ, что и «Новичок».

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Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после этого назвала факт отравления Навального доказанным и потребовала от Москвы объяснений. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что перед отправлением в Германию оппозиционеру был сделан комплексный анализ, не выявивший никаких ядов в его организме.

Сабаев 3 сентября говорил о невозможности отравления Навального «Новичком». Он назвал причиной ухудшения самочувствия политика некий «внутренний пусковой механизм».

Автор: Михаил Котляр
Теги: Алексей Навальный, Омская область, отравление
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