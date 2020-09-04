Омский врач допустил влияние алкоголя или солнца на состояние Навального

По словам токсиколога Александра Сабаева, почки, печень и легкие политика не были повреждены, что доказывает отсутствие токсинов в его организме

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Состояние российского политика Алексея Навального, который был госпитализирован и впал в кому 20 августа, могло быть спровоцировано алкоголем, диетой, стрессом или переутомлением. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, передает «РИА Новости».

«Данная ситуация могла быть спровоцирована не только диетами, она могла быть спровоцирована какими-то алкогольными, может быть, эксцессами, о которых мы не знаем», — сказал Сабаев.

По его мнению, ухудшение самочувствия оппозиционера могло быть вызвано даже длительным пребыванием на солнце или же переохлаждением. «Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака», — отметил токсиколог.

Сабаев рассказал, что врачи не нашли повреждения печени, почек и легких Навального. По его словам, это доказывает отсутствие токсинов в организме. «Любой токсикант <...>, проходя через наши естественные органы детоксикации, а это печень, легкие и почки, оставит след», — пояснил врач.