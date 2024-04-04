ФСБ задержала троих новых подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

ФСБ задержала троих новых подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе»

Сотрудники ФСБ задержали новых троих подозреваемых в пособничестве теракту в «Крокусе». Ранее по делу о теракте были задержаны 12 человек, включая четырех непосредственных участников атаки

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих предполагаемых пособников теракта в «Крокус Сити Холле».

«В Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе «Крокус сити холл», — говорится в сообщении ведомства.

Спецслужба заявила, что двое из них перевозили деньги для покупки огнестрельного оружия и транспорта, которые использовались в теракте, а третий непосредственно участвовал в вербовке пособников атаки и финансировании ее исполнителей.

Вечером 22 марта вооруженные террористы ворвались в «Крокус Сити Холл», открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. Пожар удалось потушить только спустя сутки, а концертный зал полностью выгорел.

Общее число погибших в результате теракта, по последним данным, выросло до 145 человек, из них шестеро детей.

О том, что ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) сообщали Reuters и The New York Times.

Глава МИД России Сергей Лавров 4 апреля заявил, что причастность Украины к многим терактам в России, включая атаку террористов на «Крокус», не вызывает сомнений. «Уже сейчас очевидно, об этом говорится в ходе сообщений о том, как идет расследование [теракта в «Крокусе»], что не обошлось без украинского следа», — сказал глава российской дипломатии.

Президент Владимир Путин ранее говорил, что непосредственные исполнители теракта планировали пересечь границу с Украиной, где для них готовили «окно». Глава ФСБ Александр Бортников отмечал, что теракт готовили радикальные исламисты, но при этом украинские спецслужбы причастны к нападению.

Киев и США опровергли причастность Украины к нападению террористов.

В конце марта по делу о теракте проходили 12 человек, в том числе четверо непосредственных участников атаки.

Среди них: Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсиддин Фаридуни, все они граждане Таджикистана. Последних арестовали до 22 мая, по делу о теракте им грозит пожизненное лишение свободы.