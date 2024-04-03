Мишустин заявил, что разделяет «желание возмездия» за теракт в «Крокусе»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Предложения об изменении миграционной политики после теракта в «Крокусе» обоснованы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, подчеркнув, что разделяет «желание возмездия».

«Разделяю ваше желание возмездия, когда речь идет о террористах. И с пониманием отношусь к многочисленным предложениям по вопросам миграции в свете недавней трагедии», — сказал он во время отчета в Госдуме. Мишустин назвал желание принять дополнительные решения справедливым.

Трансляцию выступления премьера вел РБК.

Повышенное внимание на мигрантов в России власти стали обращать после теракта в «Крокусе» 22 марта. Согласно последним данным, при нападении на концертный зал погибли 145 человек, пострадали свыше 550.

Четверо непосредственных исполнителей теракта — граждане Таджикистана, а также мигранты, обвиняемые в пособничестве, арестованы. Еще девять человек задержаны по этому делу в самом Таджикистане.

За неделю после нападения суды Санкт-Петербурга принудительно выдворили 418 иностранцев, суды Москвы — минимум 403 человека. Все они нарушили миграционное законодательство.