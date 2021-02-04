Адвокат сообщил, что Соболь предъявили обвинения по «санитарному делу»

Владимир Воронин (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) Любови Соболь предъявили обвинение по уголовному делу о нарушениях санитарно-эпидемиологических правил во время митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил в Twitter адвокат Соболь Владимир Воронин.

«Любови предъявили обвинение по «санитарному» делу. Она обвиняется в подстрекательстве к нарушению сан-эпид правил, создавшему угрозу массового заболевания людей, склонив других лиц к совершению преступления путем уговора и призыва», — написал защитник.

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