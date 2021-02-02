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Отравление Навального ,  
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Защита Навального обжалует решение суда о назначении реального срока

Для обжалования у защиты есть десять дней. В случае вступления постановления суда в силу Навальный должен будет провести в колонии 2 года и 8 месяцев
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Мосгорсуда РФ)

Защита оппозиционера Алексея Навального собирается обжаловать решение Симоновского суда Москвы, который заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и отправил его в колонию.У Навального и его защиты есть 10 суток на обжалование постановления.

«Будем обжаловать, конечно. И в Комитет министров Совета Европы обратимся в связи с неисполнением решения Европейского суда», — сказала адвокат Навального Ольга Михайлова.

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Алексей Навальный

В случае вступления постановления в силу Навальный должен отбыть в колонии 2 года и 8 месяцев. Судья зачла в срок 10 месяцев, которые оппозиционер провел под домашним арестом во время следствия по делу.

Заседание проходило в выездном режиме в Мосгорсуде. По заключению судьи, Навальный нарушал свои обязательства условно осужденного, пока находился в Германии. Доводы защиты Навального, связанные с решением ЕСПЧ, суд нашел несостоятельным. 

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Во время процесса полиция задержала у суда  370 человек, пришедших, чтобы поддержать Навального, сообщает «ОВД-Инфо».

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У суда в ходе заседания по делу Навального задержали более 300 человек
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Алексея Навального задержали 17 января в Шереметьево после прилета из Германии, где он проходил лечение после отравления. На следующий день прошло выездное заседание суда, оппозиционера арестовали на 30 суток. Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в нарушении условий испытательного срока по «делу «Ив Роше» и потребвала заменить условный срок — 3,5 года — на реальный. 

Сторонники Навального призвали россиян выходить на акции протеста: они прошли в десятке городов 23 января и 31 января. В ходе второй акции, 31 января, по данным «ОВД-Инфо», задержали свыше 5 тыс. человек, в том числе 1653 человека в Москве и 1159 в Санкт-Петербурге. Официальных данных о числе задержанных по всей стране не было.

Авторы
Анастасия Батманова, Маргарита Алехина
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