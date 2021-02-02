Защита Навального обжалует решение суда о назначении реального срока

Для обжалования у защиты есть десять дней. В случае вступления постановления суда в силу Навальный должен будет провести в колонии 2 года и 8 месяцев

Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Мосгорсуда РФ)

Защита оппозиционера Алексея Навального собирается обжаловать решение Симоновского суда Москвы, который заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и отправил его в колонию.У Навального и его защиты есть 10 суток на обжалование постановления.

«Будем обжаловать, конечно. И в Комитет министров Совета Европы обратимся в связи с неисполнением решения Европейского суда», — сказала адвокат Навального Ольга Михайлова.

В случае вступления постановления в силу Навальный должен отбыть в колонии 2 года и 8 месяцев. Судья зачла в срок 10 месяцев, которые оппозиционер провел под домашним арестом во время следствия по делу.

Заседание проходило в выездном режиме в Мосгорсуде. По заключению судьи, Навальный нарушал свои обязательства условно осужденного, пока находился в Германии. Доводы защиты Навального, связанные с решением ЕСПЧ, суд нашел несостоятельным.