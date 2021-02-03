Люсю Штейн отправили под домашний арест

Люся Штейн (Фото: пресс-служба Басманного районного суда города Москвы)

Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест муниципального депутата Люсю Штейн. Об этом пресс-служба суда сообщила РБК.

Штейн подозревают по ч. 4 ст. 33 и ч.1 ст. 236 УК (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил). Ее задержали по этому делу в спецприемнике 2 февраля, в тот же день, когда депутат должна была выйти из-под ареста за организацию несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшей 23 января.

Штейн будет находиться под домашним арестом до 23 марта. Ранее аналогичное решение по той же статье вынесли в отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) Любови Соболь, брата оппозиционера Алексея Навального Олега, координатора московского штаба Навального Олега Степанова, главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой и участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной.

Видео: пресс-служба Басманного районного суда города Москвы

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