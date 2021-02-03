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Дело Навального ,  
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Люсю Штейн отправили под домашний арест

Люся Штейн
Люся Штейн (Фото: пресс-служба Басманного районного суда города Москвы)

Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест муниципального депутата Люсю Штейн. Об этом пресс-служба суда сообщила РБК.

Штейн подозревают по ч. 4 ст. 33 и ч.1 ст. 236 УК (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил). Ее задержали по этому делу в спецприемнике 2 февраля, в тот же день, когда депутат должна была выйти из-под ареста за организацию несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшей 23 января.

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Штейн будет находиться под домашним арестом до 23 марта. Ранее аналогичное решение по той же статье вынесли в отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) Любови Соболь, брата оппозиционера Алексея Навального Олега, координатора московского штаба Навального Олега Степанова, главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой и участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной.

Видео: пресс-служба Басманного районного суда города Москвы
Видео: пресс-служба Басманного районного суда города Москвы
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Самого Навального 2 февраля приговорили к 3,5 года колонии общего режима. Суд удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Фактически оппозиционер отсидит два года восемь месяцев, поскольку ему засчитали время домашнего ареста, под которым Навальный находился во время следствия по делу «Ив Роше».

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После задержания Навального и его приговора в России прошла волна несанкционированных протестов. Некоторые из них сопровождались столкновениями протестующих с сотрудниками ОМОНа, полиции и Росгвардии. Были возбуждены уголовные дела, в том числе о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, хулиганстве, призывах к массовым беспорядкам.

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