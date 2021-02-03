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Дело Навального ,  
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Адвокат сообщил о предъявлении следователями обвинения брату Навального

Олег Навальный
Олег Навальный (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

Брату Алексея Навального Олегу предъявлены обвинения по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе несогласованной акции 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Никос Параскевов.

Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил). По словам адвоката, вину Олег Навальный не признал. РБК обратился за комментариями в СК.

Олега Навального задержали 27 января во время обыска в съемной квартире его брата. 29 января суд отправил его под домашний арест на два месяца.

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Политика
Алексей Навальный

Уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) было возбуждено 25 января. Основанием стали данные об участии в акции людей зараженных коронавирусом. Власти Москвы заявляли, что отследили их по приложению «Социальный мониторинг». Всего на митинг пришли 19 человек, обязанных соблюдать карантин и самоизоляцию. Статья 236 УК РФ подразумевает штраф до 700 тыс. руб. или лишение свободы до двух лет, если заболевший заразит другого человека. Максимальная санкция — штраф в 2 млн руб. и реальный срок до семи лет (если нарушение правил привело к смерти нескольких человек). Помимо Олега Навального, по делу проходят также юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) Любовь Соболь, координатор московского штаба Навального Олег Степанов, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева и участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Несогласованные акции 23 января проходили по всей России в поддержку Алексея Навального. Акции протеста сопровождались столкновениями с силовиками и задержаниями. По итогам акций было возбуждено более 20 уголовных дел. Несогласованные митинги также проходили 31 января и 2 февраля.

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