Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

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Турецкие парламентарии одобрили законопроект, который предусматривает отправку военных в Ливию, сообщает телеканал NTV.

Из 509 депутатов, принявших участие в голосовании, 184 выступили против, 325 — за.

На первом этапе речь идет об отправке военных специалистов для обучения ливийских бойцов.

В конце декабря правительство национального согласия (ПНС) Ливии направило Турции официальный запрос о военной поддержке. Анкару попросили предоставить «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку. Это необходимо для отражения наступления на Триполи с востока страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вопрос об отправке войск в Ливию парламент рассмотрит в январе 2020 года.

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