Скорее всего, тема Ливии будет разыграна при сделке по разграничению интересов Москвы и Анкары в Идлибе и на северо-востоке Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что может отправить военный контингент в Ливию, если Правительство национального согласия (ПНС), возглавляемое Фаизом Сараджем, обратится с соответствующей просьбой. Это может привести к столкновению турецких сил с российскими ЧВК, которые, по некоторым данным, действуют в Ливии на стороне главного оппонента Сараджа — Халифы Хафтара и его Ливийской национальной армии (ЛНА). Как Москва и Стамбул могут избежать такого развития событий?

Угроза российским планам

Из двух подписанных 27 ноября 2019 года в Стамбуле Эрдоганом и Сараджем меморандумов — о разграничении морских границ и сотрудничестве в сфере безопасности — Россию особенно беспокоит второй. По словам пресс-секретаря МИДа Марии Захаровой, появление меморандума «дало основание для утверждений о попытках Турции легализовать свою военную поддержку правительства в Триполи в его противостоянии с Ливийской национальной армией Хафтара, в том числе путем открытого нарушения оружейного эмбарго». В Москве опасаются, что документ может сорвать международную конференцию по ливийскому урегулированию в Берлине, запланированную на конец года.

Хотя Москва и пытается поддерживать отношения со всеми сторонами ливийского конфликта, она по-прежнему заинтересована в том, чтобы фельдмаршал (по версии властей Восточной Ливии) Хафтар и его сторонники стали ведущими игроками в послевоенной Ливии, пусть и при соблюдении определенного баланса политических сил. Хафтар воспринимается в Москве как лидер, способный, в отличие от Сараджа, установить в стране светский режим и покончить с исламистскими группировками. К тому же российской стороне импонирует, как Хафтар подчеркивает свою преемственность с режимом Каддафи, а также то, что он обещает предоставить России военные базы в Ливии.

Фактор «Вагнера»

Однако ливийско-турецкие меморандумы, особенно о морских границах, свидетельствуют о долгосрочном партнерстве Анкары и Триполи. Только сохранение у власти ПНС или лояльных его курсу сил обеспечит выполнение этих соглашений, позволяющих Турции закрепить за собой нефтегазоносные участки средиземноморского шельфа. И этим планам напрямую противоречит появление российских ЧВК на стороне Хафтара.

«Вы знаете, что у России есть компания «Вагнер». Россия отправила в Ливию эти силы безопасности. Если Ливия попросит у нас военную поддержку, тем более после подписания соглашения о военном сотрудничестве, тогда и мы точно так же отправим своих людей», — заявил турецкий лидер.

К этим словам стоит отнестись серьезно. В конце апреля Эрдоган пообещал Сараджу помочь вооружениями, и вскоре в Триполи прибыло судно Amazon, доверху наполненное оружием и военным снаряжением, включая турецкие бронемашины Kirpi II и Vuran для правительственной армии, лояльной ПНС. Анкара даже не скрывала этот факт, несмотря на санкции ООН. Тогда же у армии ПНС появились турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

Помощь Анкары позволила ПНС отбить у сторонников фельдмаршала город Гарьян — главную тыловую базу ЛНА в окрестностях Триполи. Но в ответ активизировались союзники Хафтара — Египет, Иордания и ОАЭ, а также Россия, что способно кардинально изменить баланс сил. На этом фоне Турция и заговорила о новых форматах поддержки Сараджа, вплоть до отправки войск.

Ливийский размен

Сомнений в том, что российские наемники и военные действительно находятся в Ливии и оказывают содействие Хафтару, практически не остается. Это, в частности, признали официальные представители ЛНА. Но масштабы российского военного присутствия неясны. Например, сообщалось, что благодаря присутствию российских наемников и советников значительно повысилась эффективность снайперов ЛНА, а также минометных и артиллерийских расчетов. Однако непосредственный вклад российских военных в операции ЛНА в районе Триполи может быть и преувеличен. Скорее всего, основная поддержка Хафтара по-прежнему идет из ОАЭ, Египта и Иордании, а Россия хотя и расширила свою помощь, но вряд ли способна обеспечить успех фельдмаршала в боях за Триполи.

Но даже ограниченное российское военное присутствие в Ливии дало Анкаре повод активизировать поддержку Триполи. На фоне информации о деятельности российских ЧВК турецкое вмешательство будет не так негативно восприниматься международным сообществом.

Следует учитывать, что Турция тоже может развернуть в Ливии свои ЧВК. Речь идет прежде всего о компании SADAT. Именно на ее бойцов мог намекать глава российского МИД Сергей Лавров, заявляя, что в Ливии все чаще появляются сирийские боевики из Идлиба. Ясно, что прибыть туда они могли только с турецкой помощью. Таким образом, в Ливии возникает угроза прямого столкновения если не между российскими и турецкими военными, то между российскими и турецкими ЧВК. Новая проблема добавляется к уже существующим российско-турецким противоречиям в Сирии.

С другой стороны, достаточно доверительные отношения Владимира Путина и Реджепа Эрдогана позволяют предположить, что ливийская история не приведет к серьезному ухудшению отношений Москвы и Анкары. Скорее всего, ливийская карта будет добавлена в общую российско-турецкую колоду и разыграна в рамках сделки по разграничению позиций сторон в провинции Идлиб и на северо-востоке Сирии. Например, в обмен на больший учет интересов Турции в Ливии и сокращение поддержки Хафтара Москва может заручиться содействием Анкары при переходе тех или иных частей Идлиба под контроль режима Башара Асада.