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СК оценил ущерб от беспорядков в Махачкале в сотни миллионов рублей

СК оценил ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы в сотни миллионов рублей
Фото: Муса Салгереев / ТАСС
Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Ущерб из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы, по предварительным данным, составил сотни миллионов рублей, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.

«По предварительным данным, ущерб, причиненный в результате массовых беспорядков, составил сотни миллионов рублей. Для определения точной суммы ущерба назначены необходимые экспертизы», — говорится в сообщении.

Ведомство также уточнило, что на данный момент установлены личности более 20 подозреваемых в участии в беспорядках. Следователи допросили десятки лиц, присутствовавших на территории аэропорта. «Анализируются данные с камер видеонаблюдения, показания свидетелей и очевидцев, потерпевших, в том числе сотрудников правоохранительных органов», — сообщили в СК.

Гендиректор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов 30 октября оценивал ущерб в несколько миллионов рублей.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Фотогалерея
Фотогалерея 

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