Гендиректор аэропорта Махачкалы оценил ущерб от беспорядков
В результате беспорядков аэропорт Дагестана получил ущерб в несколько миллионов рублей, заявил ТАСС его гендиректор Саид Рамазанов.
«[Ущерб составил] несколько миллионов рублей. <…> Не больше десяти миллионов», — сказал Рамазанов.
Участники беспорядков сломали камеры и заборы, уточнил Рамазанов. В телеграм-канале аэропорта сообщается, что ему нанесен значительный ущерб, повреждены оборудование и объекты инфраструктуры.
Рамазанов добавил, что сотрудники аэропорта не получили серьезных травм, «морального вреда больше».
29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа в ожидании борта из Израиля на фоне усиления ударов по сектору Газа. В беспорядках участвовали около 1,2 тыс. человек, сообщили источники РБК в региональном управлении МВД. Росавиация объявила о закрытии аэропорта Махачкалы, силовики спустя несколько часов смогли оттеснить толпу. Правоохранительные органы идентифицировали 150 участников беспорядков, 150 из них задержали. СК завел уголовное дело, в домах участников погрома идут обыски. Кремль связал протесты с вмешательством извне, в том числе информационным.
Российские авиакомпании отменили рейсы в Махачкалу или перенаправили самолеты в другие аэропорты, в том числе Грозный и Сочи. По оценке главы Дагестана Сергея Меликова, авиагавань Махачкалы могут открыть 31 октября.