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Гендиректор аэропорта Махачкалы оценил ущерб от беспорядков

Саид Рамазанов: ущерб аэропорту Махачкалы составил несколько миллионов
Ущерб составил «не более 10 млн руб.», оценил директор аэропорта. Сломаны камеры и ограждения, сотрудники серьезных травм не получили. Власти прогнозируют, что аэропорт Махачкалы удастся открыть 31 октября
Вид на территорию международного аэропорта Махачкалы, где накануне прошла акция протеста после приземления регулярного рейса из Тель-Авива
Вид на территорию международного аэропорта Махачкалы, где накануне прошла акция протеста после приземления регулярного рейса из Тель-Авива (Фото: Муса Салгереев / ТАСС)

В результате беспорядков аэропорт Дагестана получил ущерб в несколько миллионов рублей, заявил ТАСС его гендиректор Саид Рамазанов.

«[Ущерб составил] несколько миллионов рублей. <…> Не больше десяти миллионов», — сказал Рамазанов.

Участники беспорядков сломали камеры и заборы, уточнил Рамазанов. В телеграм-канале аэропорта сообщается, что ему нанесен значительный ущерб, повреждены оборудование и объекты инфраструктуры.

Рамазанов добавил, что сотрудники аэропорта не получили серьезных травм, «морального вреда больше».

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа в ожидании борта из Израиля на фоне усиления ударов по сектору Газа. В беспорядках участвовали около 1,2 тыс. человек, сообщили источники РБК в региональном управлении МВД. Росавиация объявила о закрытии аэропорта Махачкалы, силовики спустя несколько часов смогли оттеснить толпу. Правоохранительные органы идентифицировали 150 участников беспорядков, 150 из них задержали. СК завел уголовное дело, в домах участников погрома идут обыски. Кремль связал протесты с вмешательством извне, в том числе информационным.

Гендиректор аэропорта Махачкалы оценил ущерб от беспорядков
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Российские авиакомпании отменили рейсы в Махачкалу или перенаправили самолеты в другие аэропорты, в том числе Грозный и Сочи. По оценке главы Дагестана Сергея Меликова, авиагавань Махачкалы могут открыть 31 октября.

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Дагестан ущерб Махачкала аэропорты Израиль сектор Газа
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