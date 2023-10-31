Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы оценили минимум в ₽285 млн

Помимо привлечения к уголовной ответственности, участников беспорядков внесли в черный список и до возмещения ущерба в аэропорту Махачкалы они обслуживаться не будут, заявил депутат Госдумы Хизри Абакаров

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Ущерб в аэропорту Махачкалы после произошедших там беспорядков предварительно оценивается в 285 млн руб., сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы, экс-мэр Дербента Хизри Абакаров. По его словам, эксперты продолжают подсчеты.

Помимо привлечения участников беспорядков к уголовной ответственности, власти намерены потребовать от них возмещения ущерба, сказал Абакаров. До тех пор, пока это не будет сделано, они будут находиться в черном списке и в аэропорту их обслуживать не будут, сообщил депутат.

«Никому не позволено рушить, ломать чужое имущество безнаказанно», — написал он.

Вечером 29 октября у аэропорта Махачкалы толпа людей собралась из-за прилета рейса из Израиля. Сначала они проверяли паспорта в поиске пассажиров, которые были на израильском рейсе, а позже прорвались в терминал, а потом на взлетно-посадочную полосу. Через несколько часов толпу вытеснили из аэропорта. По данным регионального Минздрава, пострадали 20 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки, предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы), задержаны десятки человек, установлены 150 участников произошедшего. Задержания продолжаются, сообщал глава Дагестана Сергей Меликов.

Президент Владимир Путин заявил, что беспорядки в Махачкале были инспирированы в том числе через соцсети и «не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб». Меликов отмечал, что за два часа до приземления рейса из Израиля в соцсетях была распространена инструкция из 19 пунктов по поведению в аэропорту.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы «чистым антисемитизмом» и выразил мнение, что они были спровоцированы со стороны. Израильские власти призвали граждан избегать посещения Северного Кавказа.